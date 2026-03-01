Iran trasllada al mediador omaní la disposició a obrir vies diplomàtiques amb EUA

MADRID 1 març (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers exteriors d'Iran, Abbas Araqchi, ha comunicat al seu homòleg a Oman, Badr al Busaidi, la disposició de Teheran a obrir les vies diplomàtiques amb Estats Units malgrat els bombardejos llançats per Israel i Estats Units des d'aquest dissabte.
El Ministeri d'Afers exteriors omaní ha informat de la predisposició d'Iran, expressada en una conversa telefònica mantinguda aquest diumenge entre Araqchi i Al Busaidi.
Araqchi "va transmetre la postura de la República Islàmica d'Iran en favor de la pau, assenyalant que l'atac israelià-nord-americà contra el seu país havia exacerbat la tensió i el pànic a la regió i va recalcar la disposició de la parteix iraniana a qualsevol esforç seriós que contribueixi a detenir l'escalada i restablir l'estabilitat", ha informat el Ministeri d'Afers exteriors omaní en xarxes socials.
Per la seva banda, Al Busaidi ha reiterat la "constant" crida d'Oman a un alto-el-foc i a la represa del diàleg i la negociació "per resoldre el conflicte per la via diplomàtica i d'una manera que satisfaci les legítimes demandes de totes les parts".
Oman ha informat a més que Al Busaidi ha mantingut també contacte amb altres ministres d'Exteriors de "països germans i amics" per abordar la situació.
El portaveu del Ministeri d'Afers exteriors d'Iran, Esmail Baqaei, ha recordat que l'acord "estava a l'abast de la mà" en les negociacions que mantenien Iran i Estats Units a Ginebra, fins al punt que esperaven tancar un pacte en la propera reunió.
"Vam marxar de Ginebra amb la convicció que la propera vegada que ens veiéssim tancaríem un acord. Els qui volien sabotejar la diplomàcia han tingut èxit en la seva missió, però ha estat el senyor (Donald) Trump, una altra vegada, qui finalment va ordenar bombardejar la taula de negociació", ha criticat Baqaei en xarxes socials.
Baqaei ha aprofitat per destacar la resposta iraniana als atacs nord-americans. "Hem tingut dues dècades per estudiar les derrotes militars d'Estats Units a l'est i a l'oest i hem incorporat aquestes lliçons", ha destacat en referència a les intervencions militars nordamericanes a l'Iraq i Afganistan.