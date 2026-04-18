Iran torna a restringir Ormuz i afirma que els EUA incompleixen l'alto-el-foc

MADRID 18 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Iran ha anunciat aquest dissabte que torna a restringir el trànsit per l'estret d'Ormuz i ha dit que els EUA han incomplert els termes de l'alto-el-foc pactat el 8 d'abril en mantenir el seu tancament perimetral de la zona.
En un comunicat publicat per la radiotelevisió pública iraniana, IRIB, l'Exèrcit diu que els EUA "continuen participant en actes de pirateria i bandidaje sota el pretext d'un suposat bloqueig", tot i que l'Exèrcit iranià va accedir a "permetre el pas controlat d'un nombre limitat de petroliers i bucs mercants per l'estret", i que hi va accedir "de bona fe" i "després dels acords previs aconseguits en negociacions".
Per això, l'Exèrcit d'Iran anuncia que el control de l'estret torna "al seu estat anterior", això és, "sota l'estricta administració i control de les forces armades".