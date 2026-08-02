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MADRID, 2 ago. (EUROPA PRESS) -
Responsables polítics i militars iranians han sortit en les últimes hores a desmentir l'últim missatge enviat aquesta matinada pel president dels Estats Units, Donald Trump, sobre la presumpta reobertura de l'estret d'Ormuz, en assegurar que no s'ha arribat a cap tipus d'acord sobre l'estratègic pas.
"Simplement és fals", segons fonts de l'equip negociador iranià a l'agència semioficial del país, Fars, que també va rebre el desmentit de responsables militars sota l'anonimat. "Mentre continuïn els actes hostils i maliciosos d'Estats Units, l'estret seguirà tancat", han afegit.
L'agencia iranià Tasnim, vinculada a la Guàrdia Revolucionària, també ha desmentit el missatge enviat per Trump fa unes hores, en el qual explicava que havia decidit suspendre les últimes operacions contra Iran, a petició de Teheran, amb vista a la possible reobertura de l'estret.
De fet, el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araqchi, va comunicar aquest passat dissabte a la nit al seu homòleg saudita, Faisal bin Farhan, que la situació en Ormuz no ha canviat gens i que el seu país està preparat per respondre a qualsevol atac nord-americà. La conversa amb el diplomàtic saudita, al seu torn, va ser reproduïda pel príncep hereu del regne àrab, Mohamed bin Salmán, en la trucada telefònica que ha mantingut amb Trump aquest diumenge.
Rússia, aliada iranià, ha expressat la seva frustració amb l'esdevenir de les negociacions com demostren les declaracions formulades aquest diumenge en xarxes socials pel seu representant permanent davant de l'ONU, Mijail Ulyanov, qui ha lamentat que aquestes converses s'estan convertint en un galimaties.
"Aquí comença a haver-hi massa declaracions contradictòries sobre la recerca d'un acord, i la majoria procedeixen de Washington", ha lamentat el diplomàtic rus.