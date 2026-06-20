Iran tanca de nou l'estret d'Ormuz en represàlia per la continuació dels atacs israelians al Líban

Europa Press/Contacto/Wen Xinnian
MADRID 20 juny (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Iran ha anunciat un nou tancament de l'estret d'Ormuz després de denunciar a Estats Units per "flagrant incompliment" dels termes de l'acord preliminar de pau pactat aquesta setmana en haver estat incapaces d'impedir la continuació de l'ofensiva israeliana al Líban.
En un comunicat recollit per la radiotelevisió oficial iraniana, IRIB, l'Exèrcit denuncia que Estats Units no ha complert amb el primer i fonamental punt dels 14 que composen el memoràndum d'entesa: garantir el cessament de les operacions israelianes a Líban, on els bombardejos israelians (segons l'Exèrcit israelià en resposta a atacs d'Hezbolá) han matat a més de mig centenar de persones en 24 hores.
Així doncs, en resposta a "la implacable i contínua violació de l'alto el foc per part del règim sionista al sud del Líban", així com "al brutal assassinat i desplaçament de centenars de milers de persones oprimides d'aquesta terra" i després de la "negativa de les forces d'ocupació sionistes a retirar-se dels territoris del sud del Líban" (tal com va assegurar el divendres el ministre de defensa israelià, Israel Katz) "s'anuncia per la present que l'estret d'Ormuz quedarà tancat al tràfic marítim".