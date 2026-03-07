Iran suspèn els seus bombardejos als seus veïns regionals però es reserva el dret a contraatacar

Chen Junqing / Xinhua News / ContactoPhoto
El president iranià respon a Trump que la idea d'una rendició incondicional és un "somni" que EUA "es portarà a la tomba"
MADRID, 7 març (EUROPA PRESS) -
El president d'Iran, Masud Pezeshkian, ha anunciat aquest dissabte la suspensió de bombardejos contra objectius als països veïns de la regió i ha presentat les seves disculpes per una estratègia que ha atribuït a una mesura militar de força major davant de la mort de la cúpula de seguretat en els atacs de la setmana passada d'EUA i Israel, però ha matisat que el seu país es reserva el dret a contraatacar si torna a ser objectiu d'atacs des d'aquests llocs.
"El Consell de Lideratge en funcions va aprovar ahir (pel divendres) que no es realitzaran més atacs contra països veïns ni es dispararan míssils tret que un atac contra Iran s'origini en aquests països", ha anunciat Pezeshkian en un discurs televisat a la nació, en referència a l'òrgan executiu provisional establert després de la mort de l'aiatol·là Alí Khamenei en l'atac conjunt de la setmana passada d'EUA i Israel sobre Teheran.
El president iranià ha arribat fins i tot a demanar disculpes als veïns regionals i insistit que el seu país no guarda cap tipus d'animadversió cap a ells, en línia amb la postura oficial del Governo iranià, que des d'un primer moment ha esgrimit que els seus bombardejos anaven dirigits contra posicions militars, bé d'EUA o dels aliats regionals de Washington.
Pezeshkian ha deixat entreveure que aquesta estratègia regional va ser adoptada pels militars en un moment caòtic. "És necessari demanar disculpes als països veïns. El nostre líder, els nostres comandants i els nostres estudiants", ha explicat en relació a la mort de més de 150 escolars en un bombardeig que Teheran atribueix a EUA durant l'operació inicial, "havien mort en aquesta brutal agressió".
"Les nostres forces armades són intrèpides i han arriscat les seves vides per defensar la integritat territorial del país. En absència dels comandants, van prendre les mesures necessàries per defensar la nostra terra amb dignitat i força", ha argumentat.
Encara que Pezeshkian assegura que la decisió es va prendre el divendres, països com Aràbia Saudita han denunciat intercepcions d'almenys quatre drones i un míssil procedents d'Iran, en el marc de les mesures de represàlia engegades per Teheran en resposta a l'ofensiva llançada el dissabte de la setmana passada per Washington i Tel Aviv.
També el Govern d'Unió dels Emirats Àrabs ha confirmat aquesta matinada la "contenció amb èxit" d'un "un incident menor provocat per la caiguda d'enderrocs després d'una intercepció", sense ferits que lamentar.
"UN SOMNI CAP A LA TOMBA"
El president iranià ha aprofitat per declarar que la rendició incondicional exigida el divendres pel president d'Estats Units, Donald Trump, no va passarà mai.
"La rendició incondicional d'Iran és un somni que es portarà a la tomba", ha avisat Pezeshkian abans de rematar el seu discurs amb una crida a una solució diplomàtica. "No tenim intenció d'envair països veïns; com vam dir, són els nostres germans i ens esforcem per unir-nos a ells per establir la pau i la tranquil·litat", ha indicat.