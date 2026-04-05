Iran respon Trump que un atac contra les centrals elèctriques seria un crim de guerra

Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Arxiu
MADRID 5 abr. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers exteriors iranià, Abbas Araqchi, ha advertit aquest diumenge que seria un crim de guerra que Estats Units ataqués les centrals elèctriques iranianes, i ha subratllat que ho estan reconeixent públicament i amb antelació.
"Les amenaces d'Estats Units d'atacar les instal·lacions de la xarxa d'energia iraniana són un clar reconeixement que cometran crims de guerra", ha afirmat durant una conversa amb el seu homòleg rus, Sergei Lavrov, de què ha informat el Ministeri d'Exteriors iranià.
Araqchi ha recordat que en els 37 dies de bombardejos nord-americans han estat atacades fàbriques, hospitals, escoles, zones poblades i instal·lacions nuclears.
Per això demana una "acció urgent" de les institucions internacionals rellevants i apel·la en particular al Consell de Seguretat de l'ONU i a l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica (OIEA) perquè condemnin aquests "crims" i que els responsables "retin comptes".
En la mateixa línia, el portaveu del Ministeri d'Afers exteriors iranià, Esmail Baqaei, ha dit en una entrevista de la cadena panàrab Al Yazira que "emenaçar amb atacar la infraestructura crítica d'un país, el sector energètic, significaria que vols posar en perill tota la població. No és menys que un crim de guerra i un crim contra la Humanitat".
També el president del Parlament d'Iran, Mohamad Baqer Qalibaf, ha criticat les "accions imprudents" de Trump, que "està arrossegant Estats Units a viure un infern per a cadascuna de les seves famílies". "Tota la regió cremarà perquè insisteix vostè a seguir les ordres de (Benjamin) Netanyahu", ha argumentat.
"No s'equivoqui: No guanyarà vostè res amb crims de guerra. L'única solució real és respectar els drets del poble iranià i posar fi a aquest perillós joc", ha afegit.
Així, ha condicionat la reobertura de l'estret d'Ormuz a "quan s'hagin compensat tots els danys de la guerra a través de les tarifes de trànsit" d'Ormuz.
El portaveu de la Presidència Mohammad Mehdi Tabatabaei ha retret a Trump que hagi "recorregut a obscenitats i contrasentits" per "desesperació i ira". "L'estúpid cabró ha iniciat una boja guerra a gran escala a la regió i segueix presumint d'això", ha dit.
La televisió pública iraniana, IRIB, ha publicat aquest diumenge un missatge del líder suprem iranià, Moqtaba Jamenei, amb data 12 de març en què subratlla que l'estret d'Ormuz "ha de seguir tancat".
"L'estret d'Ormuz ha de seguir tancat. Benvolguts germans d'armes: La voluntat de les masses és seguir amb la defensa eficaç. La palanca del bloqueig de l'estret d'Ormuz definitivament ha de seguir utilitzant-se", diu.