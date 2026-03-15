Israel respon amb una nova operació militar a gran escala contra l'oest d'Iran
Les autoritats iranianes especulen que EUA està preparant un atemptat de falsa bandera "similar a l'11-S" per culpar a Teheran
MADRID, 15 març (EUROPA PRESS) -
Iran ha llançat aquest matí una nova remesa de projectils contra el sud i el centre d'Israel que ha estat resposta per l'Exèrcit israelià amb l'anunci d'una altra operació militar contra objectius en l'oest de la república islamica, sense que de moment es tingui constància de víctimes en cap d'aquests escenaris.
Els projectils iranians han anat dirigits en particular contra la ciutat portuària d'Eliat, en el sud del país, i de moment hi ha constància d'impactes i de l'enderrocament d'un míssil amb munició de ram, sense més detalls, segons ha informat l'Exèrcit al 'Estafis of Israel'.
Mentre, Força Aèria israeliana ha llançat una nova onada d'atacs aeris "extensos" en l'oest d'Iran, segons ha anunciat el propi Exèrcit israelià, en atacs "dirigits contra instal·lacions d'infraestructura del règim iranià".
D'altra banda, també continua la guerra psicològica amb l'amenaça pronunciada aquest diumenge per la Guàrdia Revolucionària d'Iran, que ha declarat la seva intenció de matar al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu.
La Guàrdia Revolucionària ha al·ludit de passada a la inusual absència de Netanyahu en la reunió d'aquest passat dissabte de la cúpula de seguretat d'Israel, que ha alimentat les teories de la conspiració que el primer ministre israelià podria haver estat ferit en algun moment dels ataquis iranians.
"Si aquest criminal assassí de nens segueix viu, continuarem perseguint-lo i el matarem", va declarar la Guàrdia Revolucionària en el seu mitjà oficial Sepah News.
A més, les autoritats iranianes han dedicat les últimes hores a alimentar la possibilitat que Estats Units i Israel estiguin efectuant atacs de bandera falsa per culpar a Iran de bombardejos contra la població civil de la regió, com ha apuntat el ministre d'Exteriors, Abbas Araqchi.
El secretari de Seguretat Nacional, Alí Lariyani, ha anat encara més enllà en assegurar que el Govern d'Estats Units està immers en un complot per perpetrar un atemptat en el seu propi sòl del calibre dels ocorreguts l'11 de setembre de 2001 i culpar a Iran d'això.
"He sentit que els membres restants de la xarxa d'Epstein", ha declarat en referència al Govern d'EUA i la investigació sobre el mort empresari i traficant sexual Jeffrey Epstein han tramat una conspiració per crear un incident similar al de l'11-S i culpar a Iran. Iran s'oposa rotundament a tals plans terroristes i no està en guerra amb el poble nord-americà", ha manifestat.