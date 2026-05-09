Iran.- Iran rebutja davant de l'ONU la proposta d'EUA i Bahréin i els acusa de "distorsionar" al Consell de Seguretat

MADRID 9 maig (EUROPA PRESS) -
L'ambaixador d'Iran davant de Nacions Unides, Amir Saeid Iravani, ha rebutjat davant de l'ONU el projecte de resolució elaborat conjuntament per Estats Units i Bahréin sobre l'estret d'Ormuz, que ha qualificat de "defectuós", "parcial" i amb "motivacions polítiques".
"(La resolució) afirma que les seves accions tenen com a objectiu protegir la llibertat de navegació en l'estret d'Ormuz i ha formulat acusacions infundades contra Iran. Els fets sobre el terreny demostren el contrari. Les accions d'Estats Units contradiuen flagrantment els seus objectius declarats i només han servit per intensificar les tensions i aprofundir la inestabilitat a la regió", ha recollit la carta escrita per l'ambaixador.
Teheran ha defensat la seva postura davant del Consell de Seguretat i ha demanat als seus integrants que no caiguin en les "distorsions" nord-americanes sobre el Dret Internacional, acusant a Washington d'aprofitar "qualsevol intent per justificar l'agressió o l'ús il·lícit de la força". Al seu torn, des de la República Islàmica confien en la diplomàcia i han volgut recordar que la seva postura "és clara".
"L'única solució viable en l'estret d'Ormuz és la fi definitiva de la guerra, l'aixecament del bloqueig marítim i el restabliment del pas normal", ha matisat.
Sobre un possible alto el foc, durant la tarda d'aquest divendres, el secretari d'Estat d'Estats Units, Marco Rubio, ha afirmat que espera rebre aquest divendres d'Iran una resposta a la seva última oferta de negociacions, encara que no la dona per asseguda tenint en compte del repunt d'hostilitats aquesta setmana i sobre la qual ha assenyalat a Teheran com a únic responsable.
De visita a Itàlia i el Vaticà, Rubio ha tractat en profunditat amb els mitjans l'actual situació a Iran. Sobre les negociacions, primer, Rubio ha traslladat la seva expectativa que la resposta iraniana "podria arribar avui en algun moment" encara que en la seva opinió el sistema de Govern iranià "segueix estant molt fragmentat i alguna cosa disfuncional, així que això podria ser un impediment".