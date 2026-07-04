Iran promet "concessions especials" a Xina quan acabi d'establir el seu sistema de "peatge" a Ormuz

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MADRID 4 jul. (EUROPA PRESS) -
Iran ha promès a Xina que el gegant asiàtic serà mereixedor de "concessions especials" de pagament pel trànsit a l'estret d'Ormuz en senyal d'agraïment de la República Islàmica al suport prestat per Pequín, especialment durant la guerra d'Iran.
Teheran, que està negociant amb Estats Units un acord de pau per posar fi a la guerra que va esclatar al febrer, manté que l'estret, una de les principals vies comercials del món, romandrà sota el seu control mentre durin les converses i està planejant un sistema complet de "peatges" que haurà d'abonar qualsevol vaixell que travessi les seves aigües.
L'ambaixador d'Iran a Xina, Abdolreza Rahmani Fazli, ha insistit aquest dissabte des d'un fòrum internacional celebrat a Pequín que, atès que l'estret s'ha convertit en una qüestió de "seguretat nacional" per al Govern iranià, aviat començaran a entrar en vigor "els nous arranjaments sobre (el trànsit a) Ormuz, amb la cooperació d'Oman, que comparteix l'estret.
En qualsevol cas, l'ambaixador ha promès que Xina gaudirà de "consideracions especials a l'hora del pagament per ser un "país amic", com també les rebrà qualsevol altre país que hagi declarat la seva amistat cap a Teheran, segons declaracions recollides per Bloomberg.
Almenys vuit vaixells que intentaven sortir del Golf Pèrsic vorejant la costa d'Oman van donar mitja volta entre el divendres i el dissabte, la qual cosa constitueix el senyal més recent que la reobertura de l'estret segueix comportant una gran complexitat.
Estats Units i els països àrabs del Golf insisteixen que Iran i Oman no poden imposar taxes de cap tipus per l'ús d'aquesta via marítima. No obstant això, algunes nacions europees donen ja per segur que els vaixells que transitin per aquest punt estratègic hauran d'abonar algun tipus de tarifa, segons van informar el dijous persones coneixedores de l'assumpte a Bloomberg.