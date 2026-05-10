Iran.- Iran lliura a la mediació pakistanesa la seva resposta a l'última proposta d'Estats Units

MADRID 10 maig (EUROPA PRESS) -
Els negociadors iranians han lliurat ja a la mediació pakistanesa la seva resposta a l'última proposta d'Estats Units per consolidar l'alto el foc i començar un procés de negociació definitiu que posi fi a la guerra, segons ha anunciat aquest diumenge l'agència oficial de notícies d'Iran, IRNA.
"La resposta de la República Islàmica d'Iran a l'última proposta nordamericana d'alto el foc s'ha enviat avui a través del mediador pakistanès", ha comunicat l'agència al seu canal de Telegram.
Ara mateix hi ha sobre la taula un memoràndum d'entesa de 14 punts que, a grans trets, proposa una extensió indefinida de l'alto el foc entre Iran, Estats Units i Israel, i l'inici d'un període de 30 dies de negociacions sobre un acord detallat per obrir l'estret d'Ormuz, limitar el programa nuclear d'Iran i aixecar les sancions nordamericanes, segons van informar aquesta setmana al portal nordamericà Axios fonts properes a les converses.
Sobre la moratòria al programa nuclear iranià existeixen encara grans discrepàncies. Tres fonts d'Axios van indicar que Estats Units ha proposat que Iran suspengui el seu programa durant 20 anys mentre que Teheran només admetrà una paralització parcial fins a 2031.
Iran també ha de respondre si finalment lliurarà a Estats Units els centenars de quilos d'urani enriquit, imprescindibles per a la fabricació d'una possible bomba atòmica (una cosa que Teheran porta anys desmentint) que encara guarda en els seus magatzems.
En el cas que ambdues parts arribin a un acord, Estats Units es comprometria a aixecar gradualment les sancions imposades a Iran i a alliberar progressivament milers de milions d'euros en fons iranians que es troben congelats a tot el món.