L'Iran llança una nova onada de projectils sobre Israel, que anuncia bombardejos a Teheran

Almenys 10 morts, inclosos dos menors

MADRID, 15 juny (EUROPA PRESS) -

Les forces armades israelianes han activat els sistemes antiaeris en detectar una nova onada de projectils llançats des d'Iran, un atac que s'ha cobrat de moment la vida de 10 persones. A més, Israel han anunciat noves incursions per bombardejar Teheran, la capital iraniana.

"Les Forces de Defensa d'Israel han identificat el llançament de míssils des de l'Iran cap al territori de l'Estat d'Israel recentment. Els sistemes de defensa estan en marxa per interceptar l'amenaça", ha dit l'Exèrcit en un comunicat.

El text insta la població de les àrees en què s'activin les alarmes de bombardeig a anar als refugis i "romandre-hi fins a un altre avís". Mitjans israelians apunten a explosions i albirament de projectils a la regió de Haifa, al nord d'Israel.

Una dona ha mort i 13 persones han resultat ferides per l'impacte d'un míssil iranià en un habitatge de Tamra, prop de Haifa, segons els serveis d'emergència. La població de la ciutat, de majoria àrab-israeliana, havia denunciat reiteradament la manca de refugis suficients i que gairebé no hi ha cases amb habitació segura, segons el diari 'The Times of Israel'.

Més tard, s'han notificat tres morts per l'impacte d'un míssil balístic iranià a Tamra, al nord d'Israel, ha informat el portal de notícies Ynet citant al servei nacional d'ambulàncies d'Israel, el Magen David Adom (MDA).

Efectius de l'MDA han revelat que les persones mortes són dones: dues tenien uns 40 anys, una altra 20 i l'última víctima d'aquest atac ha estat una menor de 13.

Els equips d'emergències han atès una vintena de ferits, la meitat amb ferides lleus, i deu persones amb atacs de pànic.

En una altra onada de míssils iranians, s'han registrat impactes a les localitats de Bat Yam i Rehovot, a la perifèria de la capital, Tel Aviv, pels quals han mort sis persones i més de 200 han resultat ferides, segons ha informat l'MDA al diari 'The Jerusalem Post'.

En aquest nou atac els serveis sanitaris israelians han informat de la mort de dos menors de 0 i 8 anys. Altres dues víctimes mortals han estat dues dones de 69 i 80.

Els serveis d'emergència treballen en el terreny buscant persones que atrapades en els enderrocs. Estimen que el nombre de desapareguts sota les restes d'edificis destruïts arriba a les 35 persones.

L'Iran ha confirmat el llançament de "desenes" de projectils des de bases a Shiraz, Kashan, Qom o Lorestan com a part de la segona onada de l'Operació Promesa Veritable III, segons l'agència de notícies oficial iraniana, IRNA.

En el seu compte en anglès, les Forces Armades israelianes han dit que "milions d'israelians corren als refugis al nord d'Israel a causa de projectils des de l'Iran". El missatge va acompanyat d'un vídeo del cel nocturn amb restes de projectils interceptats.

"Es prega a la població que obeeixi les instruccions del Comandament del Front Interior. En aquest moment, la Força Aèria està treballant per interceptar i atacar on calgui per eliminar l'amenaça. La defensa no és hermètica i, per tant, les instruccions del Comandament del Front Interior han de seguir obeint-se", ha afegit immediatament a través del seu canal de Telegram.

BOMBARDEJOS A TEHERAN

"La Força Aèria (israeliana) està atacant objectius militars a Teheran, en paral·lel a la intercepció dels míssils llançats des de l'Iran", ha afegit poc després. De moment no hi ha notícies de víctimes.

Més tard, el Ministeri de Petroli iranià ha confirmat un atac contra el dipòsit de combustible de Shahran, prop de Teheran, i ha subratllat que "la situació està sota control".

"El volum de combustible en el dipòsit atacat no era alt i la situació està totalment sota control", ha dit el Ministeri, segons l'agència de notícies iraniana Shana. Mitjans iranians han donat també compte d'atacs contra el camp petrolífer de Pars, a la província de Bushehr, al sud del país.

"Teheran està cremant", ha publicat el ministre de Defensa israeliana, Israel Katz, en referència a aquests atacs. Prèviament, el mateix Katz havia advertit que, si hi havia més atacs amb projectils contra Israel, "cremarà Teheran".

Passada la mitjanit de dissabte a diumenge, les Forces de Defensa d'Israel han comunicat que, com a part de la seva última "onada d'atacs a gran escala a Teheran", han arribat a "diversos objectius del projecte nuclear iranià, inclosa la seu del Ministeri de Defensa".

"Aquests objectius impulsen l'intent d'obtenir armes nuclears, en què el règim iranià ha ocultat el seu arxiu nuclear", ha justificat la Força Aèria israeliana a través d'una publicació a X, uns minuts després de denunciar el llançament de tres nous drons per part de l'Iran.