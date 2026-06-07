Iranian Foreign Ministry/ZUMA Pr / DPA - Arxiu
"El problema és que no deixa de canviar les regles del joc", ha explicat el portaveu d'Exteriors iranià
MADRID, 7 juny (EUROPA PRESS) -
El Govern iranià ha expressat aquest diumenge la seva frustració sobre les enormes dificultats que travessa per entaular converses de bona fe amb Estats Units per acabar amb la guerra perquè la Casa Blanca no deixa de canviar el marc de les negociacions depenent segons tingui el dia el president Donald Trump.
"El principal problema de negociar amb aquesta administració és que cal enfrontar-se a molts canvis de postura", ha lamentat el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià, Esmaeil Baqaei, en declaracions a CNN.
Baqaei ha comentat davant de la cadena nordamericana el ventall de contradiccions al que s'enfronten els negociadors iranians enmig d'unes converses paralitzades amb caràcter general. El portaveu ha confirmat que el canal de diàleg segueix obert, especialment a través de la mediació pakistanesa, però la falta d'estratègia nordamericana torna impossible efectuar progressos.
"No paren de canviar les regles del joc mentre oficials diferents fan declaracions diferents, quan no directament oposades, i això desemboca que tot aquest procés està sent molt enutjós", ha explicat.
Per contra, Baqaei ha assegurat que Iran s'ha cenyit des del primer moment als termes que va tornar a defensar aquest diumenge: la legitimitat del seu programa nuclear i la necessitat de rebre els actius congelats per les sancions nordamericanes.
"Els nord-mericans han d'entendre que han de reconèixer els drets d'Iran, inclòs el seu dret a l'enriquiment nuclear pacífic en virtut del Tractat de No Proliferació", ha indicat Baqaei abans d'afegir que "Estats Units ha de posar fi a les sancions i desbloquejar els actius d'aquest país perquè els iranians puguin gaudir d'ells".
L'assessor militar del líder suprem d'Iran ja va comentar aquest divendres que, pel que a Teheran respecta, les converses amb Estats Units estan paralitzades i que un hipotètic acord quedarà a costa de l'alliberament d'una significativa quantitat d'actius iranians bloquejats a l'estranger.
El general Mohsen Rezaei, també en entrevista a la cadena CNN, va fixar fins i tot una xifra: "24.000 milions de dòlars (uns 20.000 milions d'euros) no em sembla massa preu per a Estats Units si vol arribar a un acord amb nosaltres", va asseverar en relació als diners bloquejats des que la primera Administració Trump abandonés el 2018 l'acord nuclear amb Iran i reprengués les sancions contra la República Islàmica.