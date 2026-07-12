Iran insisteix que el tràfic marítim a Ormuz és impossible pels "moviments il·legals" d'EUA a la zona

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MADRID 12 jul. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats iranianes han subratllat aquest diumenge que el tràfic per l'estret d'Ormuz es troba suspès provisionalment, una informació que contrasta amb la que procedeix d'Estats Units, que sosté que el tràfic "flueix amb normalitat".
"A causa dels recents moviments il·legals de forces militars nord-americanes a la regió, actualment no és possible el tràfic a través de l'estret d'Ormuz", ha publicat l'Autoritat de l'Estret del Golf Pèrsic iranià.
L'organisme indica que "quan es restableixi l'estabilitat i la calma, es revisaran totes les sol·licituds i s'expediran els permisos necessaris segons el calendari previst", encara que aquestes autorzaciones s'emetran únicament a través de la web de la pròpia Autoritat (PGSA, segons les seves sigles en anglès).
Teheran respon així al Comandament Central de les Forces Armades estadounidneses (CENTCOM), que ha informat que el tràfic marítim en l'estret d'Ormuz "flueix amb normalitat".
"L'estret d'Ormuz està obert a tots els bucs que desitgin transitar legalment per aquesta via marítima internacional", ha destacat en un comunicat publicat en xarxes socials. "Iran no controla l'estret. El tràfic marítim flueix amb normalitat", ha afegit.
Prèviament, el Comandament Operatiu Conjunt d'Estats Units i Regne Unit havia assegurat a primera hora d'aquest matí que la ruta sud de l'estret no només seguia oberta sinó que s'havia expandit en les últimes hores, si bé recomanava als cargueros que extremessin les precaucions.
El CENTCOM recorda que forces nord-americanes han facilitat el trànsit de més de 800 bucs i més de 400 milions de barrils de petroli cru en els últims dos mesos i que més de 140 bucs han transitat per l'estret en els últims set dies.
Iran va anunciar la passada nit el tancament d'aquest pas estratègic en represàlia pels nous atacs d'Estats Units, llançats al seu torn després d'atacs contra bucs mercants en Ormuz.