Iran descarta signar amb EUA aquest diumenge i ajorna l'acord preliminar a "els propers dies"

Iranian Foreign Ministry/ZUMA Pr / DPA - Arxiu
MADRID 13 juny (EUROPA PRESS) -
El Govern iranià ha rebutjat que l'acord preliminar que negocia amb Estats Units vagi a signar-se aquest diumenge com estimava aquest matí el primer ministre de Pakistan, Shebhaz Sharif, sinó que es tancarà "en els propers dies".
"El Memoràndum d'Entesa d'Islamabad (...) no se signarà demà. Haurem d'esperar per conèixer la data exacta de la signatura", ha afirmat el portaveu del Ministeri d'Afers exteriors iranià, Esmaeil Baqaei, segons recull la televisió pública iraniana, IRIB.
Baqaei ha explicat que "no es pot descartar que ocorri en els propers dies", però "hem de ser cauts a l'hora de fer comentaris a causa de les reserves de l'altra part sobre aquest procés".
El portaveu iranià ha insistit que el document "es concentra en la fi de la guerra i de moment s'ha decidit no tractar la qüestió nuclear".
Aquest mateix dissabte, el primer ministre de Pakistan anunciava que aquesta declaracion d'intencions "probablement" es "finalitzarà" en les properes 24 hores mitjançant una "signatura electrònica" del document negociat; un acord preliminar que obre la porta a 60 dies de negociacions sobre el programa nuclear iranià i l'estret d'Ormuz, entre altres qüestions.
"Estem més a prop que mai d'un acord de pau. Probablement es finalitzarà en les properes 24 hores en les quals Pakistan es prepara per a la signatura electrònica de l'acord de pau immediatament després i per a les negociacions a nivell tècnic de la setmana vinent", ha explicat Sharif en xarxes socials.
El president nordamericà, Donald Trump, va afirmar el dijous que suspenia uns atacs presumptament programats contra Iran al·legant que, després de dur a terme "converses al més alt nivell" amb funcionaris iranians, totes les parts han aprovat els "punts finals" de l'acord per posar fi a la guerra iniciada amb l'ofensiva d'Israel i Estats Units contra Iran fa més de tres mesos.
Iran s'ha limitat a matisar que "tan aviat" com les autoritats "competents" hagin arribat a una conclusió sobre les negociacions, ho anunciaran, en el marc de les negociacions obertes, amb mediació de Pakistan, després de l'alto el foc aconseguit el 8 d'abril, marcat per recents intercanvis d'atacs.
Al principi fonts de la negociació apuntaven a una signatura del memoràndum el diumenge en Ginebra, Suïssa, però podria endarrerir-se fins que se celebri la cimera de líders del Grup dels Set (G7) prevista a Evian, en els Alps francesos, del 15 al 17 de juny.