Iran denuncia nous atacs d'EUA i Israel a la central nuclear de Bushehr i a l'àrea petroquímica de Juzestán

MADRID, 4 abr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats iranianes han denunciat aquest dissabte que avions nordamericans i israelians han atacat els voltants de la planta nuclear de Bushehr, en un bombardeig que s'ha saldat amb un mort, i la zona d'indústria petroquímica a la província de Juzestán, de moment sense víctimes confirmades en aquest cas.
L'atac a Busehr ha tingut lloc entorn de les 08.30 d'aquest matí, hora local (les 06.30 a Espanya peninsular i Balears), quan un projectil va impactar "a prop" d'una tanca de seguretat.
"A causa de l'onada expansiva i la metralla d'aquest atac, un dels edificis annexos de la central elèctrica va resultar danyat i, lamentablement, un dels empleats del departament de seguretat física de la central va morir en l'acte", ha informat un treballador de la instal·lació a l'agència semioficial de notícies Tasnim.
"Les investigacions inicials indiquen que l'incident no va causar danys a les parts principals de la central elèctrica i que el seu funcionament no es va veure afectat", ha informat l'agència abans de recordar que aquest ha estat el quart atac contra la central nuclear des del començament de l'ofensiva d'EUA i Israel el passat 28 de febrer.
Les autoritats iranianes també destaquen que la central està en funcionament i, "a causa de la presència de quantitats significatives de materials radioactius, qualsevol dany greu podria suposar el risc d'un accident nuclear de gran magnitud".
El bombardeig a Juzestán ha estat confirmat per la pròpia Governació de la província a l'agència Mehr. Els projectils han impactat en la gran instal·lació petroquímica de Bandar Imam, "a la Zona Econòmica Especial de Mahshahr", que ha registrat danys d'abast encara no específicado.