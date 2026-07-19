Iran denuncia un atac d'EUA contra les obres de la futura central nuclear de Darjovin

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MADRID 19 jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern iranià ha denunciat que un dels objectius dels bombardejos nordamericans aquesta passada matinada ha estat la zona de construcció de la futura central nuclear de Darjovin, a la província sudoccidental de Juzestán.
L'Organització de l'Energia Atòmica d'Iran ha informat que el bombardeig va ocórrer entorn de les 03.40 d'aquesta passada matinada, coincidint amb els atacs aeris nordamericans sobre la resta del país, i condemnat l'ocorregut com un "atemptat terrorista, agressiu i brutal, contrari al dret internacional".
La planta, a la vora del riu Karun, és un projecte en solitari de les autoritats iranianes que contempla la instal·lació d'un reactor de 360MW, ja en construcció, i la inauguració de la qual estava prevista, en un primer moment, per 2030.
Les instal·lacions nuclears d'Iran són un objectiu prioritari per a Estats Units, que fa més o menys un any ja va llançar una onada de bombardejos contra centrals a Fordo o Natanz i ha tornat a repetir aquestes operacions des de febrer, amb l'esclat de la guerra.
Estats Units està convençut que aquestes instal·lacions amaguen un projecte iranià per fabricar un arma nuclear, tot i que Teheran insisteix des de fa anys que el seu programa nuclear té un caràcter exclusivament pacífic.