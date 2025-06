L'Iran denuncia 71 morts a la presó d'Evin per un atac d'Israel en la seva recent ofensiva

Fonts de la judicatura iraniana identifiquen presos, familiars i veïns de la presó entre els morts

MADRID, 29 juny (EUROPA PRESS) -

Les autoritats iranianes han denunciat aquest diumenge que 71 persones van morir en un atac deliberat israelià contra la presó d'Evin, a Teheran, durant la recent ofensiva llançada per l'exèrcit d'Israel contra la república islàmica.

El bombardeig va passar el 23 de juny, a les acaballes de l'operació militar israeliana, que en aquell moment es dirigia ja, segons va reconèixer el mateix ministre de Defensa d'Israel, Israel Katz, contra els "símbols del règim". La presó de la capital iraniana, en aquest cas, alberga desenes de dissidents i opositors, segons ONG han denunciat durant anys.

Israel no s'ha pronunciat sobre les víctimes, però sí que va confirmar en el seu moment l'atac contra Evin, part d'una ofensiva dirigida també contra la caserna general de les milícies Basij, unes forces paramilitars vinculades al líder suprem, Ali Khamenei.

Entre els morts, segons informen fonts iranianes a l'agència Mizan, òrgan portaveu de la judicatura del país, hi ha "personal administratiu de la presó, presos i familiars de presos, així com veïns que vivien prop de la presó". Els atacs van impactar a les cel·les i a diversos edificis annexos com el centre de salut, l'edifici de visites i un departament de la Fiscalia.

El portaveu de la judicatura, Asghar Jahangir, ha denunciat un "crim brutal" perpetrat per "un règim anàrquic que ha demostrat, un cop més, la seva falta de compromís i inclinació al dret Internacional".

Els danys materials, ha confirmat Jahangir, són greus. "L'atac sionista a la presó d'Evin ha causat abundants danys econòmics i físics als veïns de la zona de reunions i de l'edifici de la fiscalia. Lamentablement, aquest atac, que ha tingut un gran impacte en la gent comuna, també ha tingut víctimes entre els veïns", ha manifestat.