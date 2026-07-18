Iran denuncia 50 morts i més de 500 ferits en els atacs d'EUA de les últimes setmanes

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MADRID 18 jul. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Salut iranià ha informat aquest dissabte d'almenys 50 morts com a conseqüència dels atacs llançats per Estats Units sobre el país durant les últimes setmanes, aproximadament des del primer encreuament d'atacs després de la signatura, el passat 17 de juny, del memoràndum d'entesa entre tots dos països.
"En els atacs aeris més de 500 persones han resultat ferides i 50 han rebut martiri", ha explicat un portaveu del Ministeri, Hosein Kermanpur, en un comunicat publicat a xarxes socials.
Entre els morts ha comptabilitzat a cinc dones i dos menors d'edat i entre els ferits, 32 dones i 18 menors d'edat, ha afegit. Entre els ferits s'han realitzat 28 intervencions quirúrgiques i 460 d'ells han rebut ja l'alta. Altres 37 continuen hospitalitzats.
El Comandament Central d'Estats Units (CENTCOM) va anunciar aquest passat divendres una nova onada de bombardejos sobre territori iranià, la setena nit consecutiva d'operacions militars contra la República Islàmica. Iran ha respost en les últimes hores amb atacs contra posicions militars d'EUA i infraestructura a Kuwait, Jordània i Bahréin.
Aquesta nova escalada es produeix malgrat el memoràndum subscrit per Iran i Estats Units amb l'objectiu de posar fi al conflicte desencadenat el 28 de febrer.
No obstant això, des del 8 de juliol Washington ha reprès els atacs contra territori iranià, accions justificades pel CENTCOM com a represàlies per les accions atribuïdes a Teheran contra bucs mercants en l'estret d'Ormuz.
En resposta, Iran ha llançat atacs contra instal·lacions militars nordamericanes a diversos països d'Orient Pròxim, acusant a Washington d'incomplir l'acord d'alto-el-foc aconseguit entre ambdues parts.
El president d'Estats Units, Donald Trump, va afirmar el passat 9 de juliol que aquest alto el foc havia deixat d'estar vigent i va advertir que la campanya militar prosseguirà durant aquesta setmana, assegurant que, si Teheran rebutjava reprendre les converses, la següent fase de l'ofensiva inclouria atacs contra infraestructures com centrals elèctriques i ponts.