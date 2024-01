Iran demana al Consell de Seguretat de l'ONU condemnar l'atemptat prop de la tomba de Soleimani

MADRID, 4 gen. (EUROPA PRESS) -

El representant d'Iran davant l'ONU, Amir Saed Iravani, ha enviat una carta tant al secretari general de l'ONU, António Guterres, com al Consell de Seguretat de l'ONU demanant una condemna "immediata i inequívoca" de l'atemptat doble perpetrat prop del cementiri a la província de Kermán (sud) en el qual està enterrat el general Qasem Soleimani, i que ha deixat 95 morts i més de 210 ferits.

"La República Islàmica d'Iran condemna aquests atroços actes de terrorisme i no escatimarà esforços per aconseguir justícia per a les víctimes d'aquest incident, (...) i demana al secretari general i al Consell de Seguretat de l'ONU que condemnin de forma immediata i inequívoca aquest terrible atac terrorista", ha manifestat Iravani, segons l'agència de notícies iraniana Mehr.

A més, ha mostrat la "fermesa" d'Iran en el seu compromís "infrangible de liderar la lluita contra el terrorisme" a causa del seu paper com "una de les principals víctimes" del mateix.

Guterres, per la seva banda, ja ha expressat el seu més sentit condol a les afligides famílies, al poble i al Govern" d'Iran, i ha traslladat el seu desig d'una ràpida recuperació als ferits, segons un comunicat publicat per la seva portaveu adjunta, Florència Soto Nen.

Almenys 95 persones han mort i altres més de 210 han resultat ferides després d'un atemptat perpetrat aquest dimecres prop del cementiri de la província de Kermán, en el qual està enterrat Qasem Soleimani, cap de la Forces Quds de la Guàrdia Revolucionària, mort en un bombardeig nord-americà fa avui quatre anys.