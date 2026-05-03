Iran confirma que ha rebut la resposta dels EUA a la seva proposta de 14 punts

Europa Press/Contacto/Ilya Ryzhov
MADRID 3 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern iranià ha confirmat aquest diumenge que ha rebut a través de Pakistan, país mediador, la resposta dels Estats Units al pla de 14 punts enviat a Washington des de Teheran per acabar amb la guerra que enfronta tots dos països, i que l'està estudiant.
"Els nord-americans han donat a Pakistan una resposta al pla de punts d'Iran i l'estem estudiant", ha explicat el portaveu del Ministeri d'Afers exteriors iranià, Esmail Baqaei, en declaracions a la televisió pública iraniana, IRIB.
Baqaei ha dit que el pla de 14 punts "no tracta sobre les converses nuclears, sinó sobre el final de la guerra". "Estem en aquesta fase. Veurem què passa en el futur. La decisió es prendrà quan arribi el moment".
El portaveu ha rebutjat les informacions sobre un acord per a la retirada de mines de l'estret d'Ormuz i les ha qualificades de "ficció mediàtica".
Baqaei ha ressaltat que qualsevol acord depèn de la voluntat d'Iran i que no hi ha una data límit. "La proposta marc es basa en un cessament inicial i després hi hauria una revisió detallada durant un període de 30 dies", ha explicat. "Iran, bàsicament no accepta negociar amb ultimàtums i dates límit imposades".
La proposada iraniana preveu "posar fi a la guerra" en un termini de 30 dies, en contrast amb el que planteja Washington, que inclou un alto-el-foc de dos mesos.
Teheran demana a més garanties de no agressió, retirada de les forces nord-americanes dels voltants d'Iran, fi del bloqueig naval o alliberament dels actius iranians congelats.
Així mateix contempla el pagament d'indemnitzacions, l'aixecament de les sancions i la fi de la guerra en tots els fronts, inclòs el de Líban, o la implantació d'un nou mecanisme per a l'estret d'Ormuz, segons l'agència de notícies semioficial iraniana Tasnim.