Iran confirma la mort d'Alí Lariyani, secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional

La Guàrdia Revolucionària confirma la mort del cap de la força paramilitar Basij, Golamreza Soleimani
MADRID, 17 març (EUROPA PRESS) -
El president d'Iran, Masud Pezeshkian, ha confirmat aquest dimarts la mort del secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional, Alí Lariyani, en un bombardeig d'Estats Units i Israel a Iran, en el marc de la seva ofensiva llançada fa ja més de dues setmanes contra el país asiàtic.
El mandatari ha lamentat la mort de Lariyani, a qui ha destacat com una "figura distingida i valuosa, font d'amplis i diversos serveis i assoliments en diversos àmbits durant la República Islàmica". "(El seu) martiri va ser la recompensa als seus incansables esforços durant tots aquests anys, i no hi ha dubte que una severa venjança espera als terroristes criminals que van tacar les seves brutes mans amb la sang dels oprimits, però savis i ferms màrtirs de la terra santa d'Iran, durant els recents atacs terroristes", ha agregat en un comunicat difós a través de l'agència de notícies Mehr.
Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana ha confirmat la mort del cap de la força paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, hores després que l'Exèrcit israelià hagi anunciat l'assassinat de tots dos en un bombardeig executat el dilluns contra la capital del país, Teheran.