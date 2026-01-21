Iran confirma més de 3.000 morts en les protestes, però per "incidents terroristes"

Europa Press/Contacto/Aleandro Biagianti
3.117 persones "han aconseguit la gràcia del martiri" segons Fundació d'Afers Màrtirs i Veterans
MADRID, 21 gen. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats iranianes han confirmat aquest dimecres la mort de més de 3.000 persones en les protestes antigovernamentals de les últimes setmanes, tot i que Teheran ho atribueix a "incidents terroristes" enlloc de la repressió de les seves forces de seguretat.
La Fundació d'Afers Màrtirs i Veterans ha informat que un total de 3.117 persones "han aconseguit la gràcia del martiri", i ha especificat que 2.427 d'ells són civils i forces de seguretat. No obstant això, no ha donat detalls sobre la identitat dels gairebé 700 restants, segons un comunicat recollit per la cadena de televisió pública iraniana, IRIB.
La fundació governamental ha proporcionat així el primer balanç oficial de víctimes mortals d'aquestes manifestacions, malgrat que les últimes xifres proporcionades per organitzacions de Drets Humans apunten a més de 4.500 morts confirmats, mentre que estan comprovant altres 9.000 defuncions, enmig de l'apagada de telecomunicacions.