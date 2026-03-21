Iran confirma un atac d'EUA i Israel contra el seu centre d'enriquiment d'urani a Natanz

Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Arxiu
MADRID 21 març (EUROPA PRESS) -
Les autoritats iranianes han confirmat que Estats Units i Israel han llançat un atac contra el centre d'enriquiment d'urani Shahid Ahmadi Roshan a la província de Natanz, sense que de moment hi hagi constància d'una fuita de material radioactiu.
"No hi ha constància de cap fuita de materials radioactius en aquest complex i no existeix perill algun per als residents de les àrees circumdants", ha informat el Centre Nacional del Sistema de Seguretat Nuclear en un comunicat recollit per l'agència semioficial iraniana Tasnim.
Les autoritats iranianes han protestat contra un atac "contrari a les lleis i obligacions internacionals, inclòs el Tractat de No Proliferació Nuclear (TNP) i altres normatives relacionades amb la seguretat nuclear".