Iran concentra els seus atacs d'aquest diumenge en la infraestructura petroquímica estatal del golf Pèrsic

Chen Junqing / Xinhua News / ContactoPhoto
MADRID 5 abr. (EUROPA PRESS) -
Iran ha llançat aquest diumenge una nova ona d'atacs contra la infraestructura energètica de la regió que s'han concentrat especialment en les companyies estatals d'Unió dels Emirats Àrabs, Bahréin i Kuwait, on han estat afectades instal·lacions petroquímiques i magatzems de petroli, entre altres objectius, sense que ara per ara hi hagi constància de víctimes.
La Guàrdia Revolucionària d'Iran ha descrit aquests atacs com una represàlia directa als bombardejos dels últims dies contra el pont de Karaj B1 i les indústries petroquímiques de Mahshahr i anuncia per la seva banda un atac contra una refineria israeliana a Haifa i atacs a les instal·lacions de gas nordamericans Exxon, Mobil i Chevron a la regió.
"L'ocorregut avui", avisa la Guàrdia Revolucionària, "és només la primera fase de la resposta que havíem advertit amb antelació: si es repeteix l'atac contra objectius civils, la segona fase d'aquesta operació serà molt més devastadora i generalitzada".
Les autoritats emiratis han confirmat que algunes restes de diversos projectils iranians han provocat diversos incendis en la planta petroquímica de Borouge, una operació conjunta de la Companyia Nacional de Petroli d'Abu Dabi i l'austríaca Borealis. Nous atacs, a més, han provocat la suspensió provisional de les tasques d'extinció.
L'incendi de Bahréin ha estat declarat en un magatzem pertanyent a la també companyia nacional Bapco Energies i ara mateix es troba sota control, segons l'agència nacional de notícies del país.
Finalment, la Corporació del Petroli Kuwaití ha confirmat "atroços atacs iranians" contra les seves "instal·lacions operatives i les de la seva subsidiària Companyia d'Indústries Petroquímiques".
"L'atac ha provocat incendis en diverses d'aquestes instal·lacions i va causar importants pèrdues materials, però no es van registrar ferits", ha manifestat el Govern de Kuwait en un comunicat.