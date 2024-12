Iran comença els procediments per restaurar WhasApp més 2 anys després

MADRID 24 des. (EUROPA PRESS) -

El Govern iranià ha donat aquest dimarts el primer pas per eliminar les suspensions sobre l'ús de la plataforma de missatgeria Whatsapp a la república islàmica des de setembre de 2022 amb les protestes socials arran de la mort sota custòdia de la jove Mahsa Amini, presumptament per dur mal posat el vel islàmic.

Les manifestacions, amb centenars de morts i milers de detinguts, van ser atribuïdes per les autoritats a elements "desestabilitzadors" i es van desentendre de tota responsabilitat per la mort d'Amini, que van atribuir a problemes de salut. No obstant això, el país té ara a un president reformista, Masud Pezeshkian, que s'ha compromès a relaxar les restriccions socials.

Aquest dimarts, els integrants del Consell Suprem del Ciberespai ha votat de manera unànime a favor d'eliminar les restriccions a l'accés a "algunes plataformes estrangeres àmpliament utilitzades, incloses Whatsapp i Google Play", segons un comunicat recollit per l'agència oficial de notícies Irna.

"Acabem de donar el primer pas per eliminar les restriccions d'Internet amb empatia i consens", ha fet saber el ministre de Telecomunicacions d'Iran, Sattar Hashemi, en el seu compte de la xarxa social X. "Agraeixo el seguiment del President i el suport dels mitjans i activistes, i necessitem aquest suport i empatia més que mai", ha afegit.

Prèviament, el ministre havia explicat que més del 83% dels usuaris iranians empren eines per saltar-se els filtres imposats per les autoritats, la qual cosa provoca una enorme ralentització de les comunicacions digitals al país i dificulten a les autoritats la investigació d'atacs informàtics.