Iran avisa de "cops més durs" a EUA i Israel després de la mort del cap d'Intel·ligència

MADRID 6 abr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats d'Iran ha avisat aquest dilluns de "cops més durs" a Estats Units i Israel després de la mort del cap d'Intel·ligència de la Guàrdia Revolucionària, Majid Jademi, en un atac en el marc de l'ofensiva llançada contra el país centreasiàtic fa més de cinc setmanes.
Segons el president del Parlament iranià, Mohamad Baqer Qalibaf, l'assassinat de l'alt càrrec de la Guàrdia Revolucionària és una "mostra de l'arrogància" d'Estats Units i Israel que busquen "compensar la feblesa en el camp de batalla amb covards assassinats".
"Aquesta conspiració cega d'arrogància sempre és més fútil i infructuosa, i els esperen cops més durs", ha assegurat el dirigent iranià, en informació difosa per la cadena IRIB.
Qalibaf encarna la línia dura de Teheran en un moment en el qual la República Islàmica apura l'ultimàtum donat per Washington per arribar a un acord que posi fi al conflicte llançat de forma conjunta amb Israel el passat 28 de febrer i que s'ha saldat ja amb més de 2.000 morts al país.
El president nordamericà, Donald Trump, amenaça amb arrasar Iran, incloent infraestructures civils com a centrals elèctriques i dessalinitzadores, si no s'avé a tancar un pacte que reobri l'estret d'Ormuz, pas estratègic per al comerç global de petroli i que s'ha convertit en un dels escenaris clau de la guerra.
Referent a això, el viceministre d'Exteriors, Kazem Gharibabadi, ha avisat que les conseqüències de llançar atacs contra estructures civils "no es limitarà a Iran", en un advertiment que Teheran prendrà represàlies si es llancen atacs a gran escala contra aquestes infraestructures.