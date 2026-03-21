Iran ataca el centre d'Israel mentre l'Exèrcit israelià bombardeja Teheran i s'enfronta amb Hezbolá a Líban

MADRID 21 març (EUROPA PRESS) -
La guerra d'Iran continua en el començament de la seva quarta setmana amb un nou encreuament de bombardejos durant aquesta matinada i primera hora d'aquest matí entre Israel i Iran amb bombardejos en la capital iraniana, Teheran, i l'impacte d'un míssil iranià a la cèntrica ciutat israeliana de Rishon Lezion, de moment sense xifres de víctimes.
Aquesta matinada, les "Forces de Defensa d'Israel han atacat objectius del règim terrorista iranià a Teheran", segons un comunicat de l'Exèrcit israelià entorn de les 05.00, hora a Espanya peninsular i Balears sense donar més detalls dels seus objectius.
D'altra banda, l'alcalde de Rishon Lezion, Raz Kinstlich, ha confirmat almenys vuit impactes per possible munició de ram transportada en el míssil balístic iranià que ha aconseguit la ciutat. "Ara com ara només tenim constància de danys materials: danys en un jardí d'infància i en els voltants d'una escola", ha fet saber al canal 12 de la televisió israeliana.
Finalment, l'Exèrcit israelià ha anunciat la mort d'almenys quatre milicians d'Hezbolá aquesta passada nit en el sud de Líban, on les forces israelianes han emprès una operació per terra a gran escala aquesta setmana. A això cal afegir un altre bombardeig a la capital, Beirut, contra una seu del partit-milícia xiïta, sense constància de víctimes de moment.