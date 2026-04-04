Iran assegura que res tornarà a ser "com abans" a l'estret d'Ormuz

MADRID, 4 abr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats iranianes han assegurat aquest dissabte que l'estret d'Ormuz mai tornarà a ser un pas de lliure navegació perquè el seu estatus ha canviat definitivament amb el començament de l'ofensiva desencadenada el 28 de febrer per Estats Units i Israel.
"L'estret d'Ormuz s'ha convertit en un avantatge estratègic per a Iran en les noves condicions de seguretat i mai tornarà a tenir l'estatus que tenia abans", ha declarat el portaveu de la Presidència del Parlament iranià, Abbas Goudarzi, que aquesta mateixa setmana va anunciar el començament dels procediments legislatius per imposar un cost de navegació als vaixells que transiten per l'estret, a pagar en la moneda nacional, el rial.
En comentaris recollits per l'agència semioficial Tasnim, Goudarzi assegura que "la gestió d'aquesta important via marítima està en mans de les forces armades de la República Islàmica d'Iran, i cap país tindrà dret a transitar per ella sense el permís d'Iran, i Iran defensarà aquesta posició estratègica amb tot el seu poder militar".
Iran ha permès durant les últimes setmanes el pas amb comptagotes dels vaixells amb bandera o destinació a països que han rebutjat obertament l'operació conjunta d'Estats Units i Israel.
En les últimes hores, per exemple, el ministre de Transport i Infraestructura de Turquia, Abdulkadir Uraloglu, ha confirmat que dos bucs de propietaris turcs han passat per l'estret d'Ormuz per primera vegada des de l'inici del conflicte.
El portaveu parlamentari iranià ha avisat que Iran no té la més mínima intenció de cedir a les pretensions d'Estats Units i que "el camí de la República Islàmica no és ni el compromís ni la rendició, sinó la resistència per consolidar la posició d'Iran en el nou ordre mundial".
UN FUTUR REGIONAL A través D'ACORDS BILATERALS
Poc després d'aquests comentaris, ha estat el propi president del Parlament, Mohamad Baquer Qalifab, qui ha confirmat que Iran té intenció d'usar el seu domini sobre l'estret per proposar una nova realitat regional a través de la signatura de "acords de seguretat bilaterals" amb els països interessats "sense interferències estrangeres", en referència a Estats Units i Israel.
"Els països de la regió poden salvaguardar els seus interessos mitjançant acords de seguretat bilaterals i multilaterals, sense ingerència estrangera. És necessari eliminar les principals causes d'inseguretat a la regió i construir la seguretat sense la participació d'Estats Units i Israel", ha comentat en entrevista amb la cadena panárabe Al Yazira.
"Iran considera que és prioritari mantenir una seguretat sostenible per a la regió, perquè redunda en interessos dels seus països davant d'aquesta guerra imposada per Israel", ha afegit.