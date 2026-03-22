Iran assegura que el pas per Ormuz romandrà obert "a tot tipus de navegació", excepte per els seus "enemics"

MADRID 22 març (EUROPA PRESS) -
Les autoritats iranianes han traslladat a l'Organització Marítima Internacional (OMI) que el trànsit marítim per l'estret d'Ormuz està permès per a la majoria dels bucs, si bé han advertit que aquesta autorització no s'estén a embarcacions vinculades a "països enemics".
Així ho ha assenyalat el representant permanent d'Iran davant de l'organisme depenent de Nacions Unides, Seyed Ali Mousavi, en declaracions recollides aquest diumenge per l'agència semioficial Mehr, en les quals ha reiterat la disposició de Teheran a col·laborar amb l'OMI per reforçar la seguretat en el golf Pèrsic.
Mousavi ha subratllat que l'estratègic pas marítim "roman obert a tot tipus de navegació", si bé ha matisat que queden exclosos els bucs associats a "els enemics d'Iran". En aquest sentit, ha apuntat que la circulació per l'estret és viable sempre que existeixi coordinació prèvia amb les autoritats iranianes en matèria de seguretat.
"La diplomàcia segueix sent la prioritat d'Iran. No obstant això, el cessament total de l'agressió, així com la confiança mútua, són encara més importants", ha afirmat el diplomàtic en una entrevista per Xinhua, en la qual ha atribuït el clima de creixent tensió a la zona a les accions d'Estats Units i Israel, a les quals ha definit com la "arrel de la situació actual en l'estret d'Ormuz".
El representant iranià ha insistit a més que el compliment de les obligacions internacionals ha d'anar acompanyat del respecte a la integritat territorial i als "drets sobirans" d'Iran. Així mateix, ha reiterat la voluntat del seu país de treballar junt amb l'OMI i altres Estats per millorar la seguretat marítima a la regió.
En aquest context, Teheran considera que l'actual escalada de violència al Golf està directament relacionada amb el que descriu com a "agressions" per part d'EUA i Israel, al mateix temps que defensa que qualsevol avanç cap a l'estabilitat passa per frenar aquestes accions i reforçar la confiança entre les parts.
Aquestes declaracions tenen lloc en el marc dels atacs iranians contra els bucs que naveguen per les aigües de l'estret d'Ormuz, que concentra una quarta part del comerç marítim mundial de petroli, com a represàlia per l'ofensiva sorpresa llançada per Estats Units i Israel contra la República Islàmica el passat 28 de febrer.