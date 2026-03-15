Iran assegura que no està atacant civils a la regió i acusa a EUA i Israel d'operar sota bandera falsa

MADRID 15 març (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors d'Iran, Abbas Araqchi, ha assegurat que tots els atacs desencadenats pel seu país en països de la regió han anat dirigits específicament contra objectius militars, principalment nord-americans, i que tant Estats Units com Israel estan efectuant operacions sota falsa bandera per culpar a la república islàmica de bombardejar a la població civil.
En una entrevista amb el diari àrab Al Araby Al Jadeed, Araqchi precisa que Estats Units ha desenvolupat un avió no tripulat que funciona i s'identifica exactament igual que el tradicional dron 'Shahed' iranià.
"A través d'aquest dron, Estats Units i Israel ataquen objectius a països àrabs. Israel estaria també darrere d'aquests atacs per deteriorar les relacions entre Iran i aquests països, perquè nosaltres, fins al moment, no hem atacat cap zona civil o residencial de la regió", ha assegurat.
Araqchi, de fet, s'ha declarat disposat a formar part de qualsevol comissió investigadora que decideixin formar els països àrabs per dilucidar aquests atacs quan acabi el conflicte.