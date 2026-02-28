Iran anuncia la tercera i quarta onades d'atac contra Israel i bases d'EUA

FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL
La Guàrdia Revolucionària d'Iran ha anunciat la nit d'aquest dissabte el llançament de la tercera i quarta onades de projectils contra el territori d'Israel i instal·lacions militars nord-americanes en represàlia pels bombardejos nord-americà i israelià de dissabte.
"La tercera i quarta onades de l'Operació Promesa Veritable 4 han estat llançades de forma consecutiva contra objectius militars i de seguretat d'Estats Units i del règim sionista emprant míssils més avançats que la de l'Operació Promesa Veritable 3 i de forma més precisa i feroç", ha destacat la Guàrdia Revolucionària en un comunicat.
En particular anuncia el llançament de projectils contra la base de l'Armada israeliana en el port d'Haifa, contra la drassana militar d'Haifa, la base aèria de Ramat David, la seu del Ministeri de Defensa a Hakeryat, el complex militar-industrial de Beit Shams i el complex militar-industrial d'Ishtod.
"Els malvats enemics de la nació iraniana han de saber que les properes onades seran més precises i diverses vegades més nombroses que les de l'Operació Promesa Veritable 3 aprofitant l'experiència prèvia", ha afegit.
Les Forces Armades israelianes han confirmat el llançament de projectils des d'Iran i l'activació dels sistemes d'intercepció, així com ha informat de la notificació de l'alerta en els telèfons mòbils de la població de les zones afectades perquè s'allotgin en els refugis.
"Les defenses no són hermètiques i per tant cal seguir obeint les instruccions del Comandament del Front Interior", ha advertit l'Exèrcit israelià, que adverteix que no s'han de publicar informacions sobre la ubicació o imatges dels impactes. L'Exèrcit ha publicat fotografies d'operacions de rescat després de l'atac.