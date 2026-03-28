Iran anuncia atacs contra un buc logístic nordamericà prop d'un dels principals ports d'Oman

Tasnim News Agancy/ZUMA Press Wi / DPA - Arxiu
Les autoritats d'Oman confirmen un treballador estranger ferit i danys materials en el port de Salalá
MADRID, 28 març (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Iran ha anunciat aquest dissabte que ha atacat un buc logístic d'Estats Units en els voltants del port de Salalá, un dels més importants d'Iran.
L'atac, han confirmat les autoritats d'Oman, ha constat d'almenys dos avions no tripulats amb càrrega explosiva i ha causat ferides a un treballador estranger, així com danys materials en les instal·lacions.
El Comandament Militar iranià ha precisat en el comunicat que el vaixell nordamericà estava desplegat "a una distància considerable del port" i que les instal·lacions portuàries d'Oman no són un objectiu de la seva represàlia contra EUA, segons el portaveu Ebrahim Zolfaghari.
Oman, per contra, ha reiterat la seva "enèrgica condemna" a aquests atacs hostils i "reafirma el seu compromís de prendre totes les mesures necessàries per salvaguardar la seguretat nacional i garantir la seguretat de totes les persones al seu territori", segons un comunicat de l'agència oficial ONA.
cal recordar que el ministre d'Exteriors omaní, Badr al Busaidi, és un dels principals contactes internacionals amb Iran donada la seva etapa com a mediador en l'última i fallida ronda de negociacions entre Washington i Teheran sobre el programa nuclear de la República Islàmica.