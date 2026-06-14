Iran amenaça amb trencar negociacions amb EUA després de l'atac israelià contra Beirut

El cap de la delegació iraniana posa en dubte l'autonomia i la sinceritat de Washington en les negociacions
MADRID, 14 juny (EUROPA PRESS) -
El cap de l'equip de negociadors d'Iran i president del Parlament iranià, Mohamed Baqer Qalifab, ha amenaçat amb trencar les negociacions en curs amb Estats Units després de l'atac israelià d'aquest diumenge contra el bastió del partit-milícia xiïta libanès Hezbolá a Beirut, la capital de Líban.
L'últim balanç de víctimes proporcionat per l'agència oficial de notícies libanesa, la NNA, detalla al tres morts i 15 ferits per l'impacte almenys quatre míssils guiats per làser i dirigits concretament contra un edifici d'apartaments al veïnat de Dahiya, concretament a la zona de Ghobeiri. L'atac ha causat "importants danys en edificis i comerços propers", segons l'agència. Israel esgrimeix que va actuar en resposta a atacs aeris previs d'Hezbolá contra el seu territori.
Iran ha vinculat sense condicions la signatura de qualsevol acord amb Estats Units al cessament immediat dels atacs israelians a Líban, però Dahiya representa un objectiu particularment intolerable, en tractar-se primer d'una zona urbana densament poblada i, segon, el centre estratègic operacions del seu gran aliat (i pràcticament la seva extensió política i militar) a Líban.
L'atac ocorre a més en un moment crític perquè el president d'Estats Units, Donald Trump, havia anunciat que avui signaria l'esperat memoràndum d'entesa amb Iran per reobrir immediatament l'estret d'Ormuz i començar a 60 dies de negociacions en profunditat sobre el programa nuclear iranià i altres punts de fricció, sota un cessament d'hostilitats consolidat, a Líban especialment.
Donada la situació, per Qalifab l'atac israelià deixa entreveure que, o bé Estats Units està mentint o bé és incapaç de contenir a Israel. "L'atac dels sionistes demostra un cop més que Estats Units o no té la voluntat de complir amb els seus compromisos o no té la capacitat per a això", ha comunicat en un missatge publicat en xarxes socials.
"En donar llum verda al règim (Israel), és impossible que puguin obtenir concessions. El joc del poli bo i el poli dolent està passat de moda. Si no tenen la voluntat ni la capacitat de complir amb els seus compromisos, no és possible parlar de continuar per aquest camí", ha avisat el negociador iranià.