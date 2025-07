Iran adverteix que l'alto-el-foc amb Israel és "fràgil"

MADRID 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors iranià, Abbas Araqchi, ha advertit aquest dissabte que l'alto-el-foc acordat amb Israel és "fràgil", però ha manifestat la seva disposició a tornar a la taula de negociacions sobre el programa nuclear iranià, origen del conflicte.

"L'alto-el-foc evidentment és fràgil. El motiu és obvi. Crec que el règim israelià no fa cap alto-el-foc i té molt mals antecedents", ha argumentat en una entrevista amb la televisió xinesa CGTN.

Araqchi ha subratllat que tenen "molta cautela" i que estan "totalment preparats si es trenca l'alto-el-foc". "Però aquest no és el nostre desig. No era el nostre desig des del principi. No volíem aquesta guerra, però estem preparats. No volem que segueixi aquesta guerra, però estem totalment preparats", ha afegit.

Ha insistit que va ser "un acte d'agressió d'Israel contra Iran", una "agressió no provocada", per la qual cosa ha defensat el seu "dret a la defensa pròpia". "Vam defensar el nostre país, ho vam defensar amb molta valentia", ha recalcat.

L'ofensiva de bombardejos israelià va concloure després dels bombardejos nord-americans sobre tres instal·lacions nuclears iranianes amb què Washington pretenia ralentir el programa nuclear iranià.

En aquest sentit, Araqchi ha expressat la disposició de Teheran a reprendre les negociacions sobre el seu programa nuclear "sempre que hi hagi un compromís autèntic" i ha insistit en el caràcter 100 per cent pacífic del mateix.

Araqchi ha recordat que va ser Estats Units qui es va retirar de l'acord nuclear tancat en 2015 i ha indicat que per reprendre les negociacions, Estats Units ha de "renunciar a l'opció militar" i lliurin una "reparació" pels atacs.

DONALD TRUMP

Aquest mateix dissabte, el president nord-americà, Donald Trump,ha insistit que els tres emplaçaments nuclears iranians bombardejats per Estats Units el 22 de juny van quedar "completament destruïts o desintegrats".

"Es trigaria anys a tornar a posar-les en funcionament, si Iran ho intentés. Seria molt millor començar-les de nou en tres llocs diferents", ha apuntat en un missatge publicat en el seu compte a la xarxa social Truth Social.