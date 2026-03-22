Iran adverteix que imposarà el "tancament total" d'Ormuz si EUA ataca les seves centrals elèctriques

Trump ha donat 48 hores a Teheran per reobrir l'estret d'Ormuz o atacarà aquestes instal·lacions
MADRID, 22 març (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Revolucionària d'Iran ha advertit aquest diumenge que si Estats Units ataca les centrals elèctriques iranianes, la resposta serà el "tancament total" de l'estret d'Ormuz, punt estratègic de pas per a l'exportació del petroli del golf Pèrsic.
"Si Estats Units compleix les seves amenaces sobre les centrals elèctriques iranianes s'adoptaran immediatament mesures punitives", ha ressaltat la Guàrdia Revolucionària, cos militar i ideològic d'elit de la República Islàmica, en un missatge oficial recollit per la radiotelevisió publica iraniana IRIB.
"Hem repetit que l'estret d'Ormuz només està tancat per a l'enemic i per al tràfic nociu (...). Es pot passar sota una sèrie de condicions concretes que garanteixen la nostra seguretat i interessos", ha explicat Iran.
El comunicat assenyala quatre punts de mesures de represàlia en el cas que ataquin les centrals elèctriques. El primer és el "tancament complet de l'estret d'Ormuz, que no es reobrirà fins que les nostres centrals elèctriques estiguin reconstruïdes".
Com a segona mesura, adverteix d'atacs "generalitzats" contra "centrals elèctriques, infraestructura d'energia i de tecnologia de la informació del règim sionista".
La tercera és la "completa destrucció de les empreses similars de països de la zona que tinguin participació nord-americana" i la quarta i última és que les centrals elèctriques de països de la regió que acullin bases nordamericanes passaran a ser considerades "objectius legítims".
La Guàrdia Revolucionària subratlla que "està tot llest per a la gran gihad per destruir completament tots els interessos econòmics nordamericans" a la regió d'Àsia occidental. "Res ens pot impedir seguir amb les nostres operacions per destruir la infraestructura energètica, el petroli i la infraestructura industrial d'Estats Units i els seus aliats a la regió".
ULTIMÀTUM DE 48 HORES DE TRUMP
Prèviament, el president nordamericà, Donald Trump, va llançar un ultimàtum a les autoritats iranianes, a les quals ha amenaçat amb atemptar contra les seves centrals elèctriques si no reprenen la circulació per l'estret d'Ormuz en les properes 48 hores.
L'agència semioficial de notícies iraniana Mehr ha respost a aquestes amenaces compartint un mapa regional amb múltiples objectius d'infraestructures elèctriques en països veïns amb un missatge: "Acomiadeu-vos de l'electricitat".
Entre els objectius es troba per exemple una central elèctrica a Al Jobar, Aràbia Saudita, capacitada per produir 4.000 MW; la instal·lació de petroli i gas saudita de Ras Tanura; el complex de gas i dessalinització de Jebel Alí, a Unió dels Emirats Àrabs; el parc solar Mohamed bin Rashid de Dubái, també a Emirats, o la central elèctrica i de petroli d'Al Zur, a Kuwait.
Com porta fent des del començament de la guerra d'Iran fa poc més de tres setmanes, el Consell de Cooperació del Golf ha demanat a les autoritats iranianes que s'abstinguin d'atacar la infraestructura regional.
"Reiterem la nostra condemna i repudi als continus i flagrants atacs d'Iran contra els nostres països. Els atacs d'Iran contra instal·lacions petrolieres constitueixen una amenaça directa per a l'estabilitat de la regió", ha manifestat aquest diumenge.