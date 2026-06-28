Iran insisteix que Ormuz és seu durant els propers 30 dies i exigeix a EUA que contingui a Israel a Líban

MADRID 28 juny (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors d'Iran, Abbas Araqchi, ha avisat a Estats Units que Teheran controla absolutament tot el que passa a l'estret d'Ormuz durant els propers 30 dies de negociacions tal com interpreta el memoràndum d'entesa amb Washington signat aquest mes, i ha acusat a la part nordamericana d'incomplir la primera clàusula del mateix: pressionar a Israel perquè es retiri per complet de Líban.
Araqchi ha realitzat aquestes declaracions només arribar a l'Iraq, on passarà el dia de visita oficial, enmig de nous creuaments amb bombardejos amb Estats Units i després d'un acord entre Líban i Israel que ha estat repudiat pel partit milícia libanès Hezbolá, aliat estratègic de Teheran, en entendre que contravé el document signat per Iran i Estats Units.
"Lamentablement, l'entitat sionista continua amb els seus atacs aeris a Líban. Estats Units ha d'estar a l'altura de la seva responsabilitat, obligar a Israel al fet que posi fi als seus atacs i que es retiri de les zones que ocupa a Líban, perquè és la primera clàusula del memoràndum".
El primer punt del document no només exigeix el cessament de bombardejos israelians sinó que a més obliga a les parts a trobar una solució perquè Israel es retiri del país. L'acord signat el divendres entre Líban i Israel, no obstant això, només parla d'una "retirada gradual" sempre que es verifiqui l'hipotètic desarmament d'Hezbolá, cosa que el grup armat no té intenció de fer en entendre que es tracta d'una estratagema d'Israel per deixar el país indefens.
Araqchi també ha avisat a Estats Units que "l'estret d'Ormuz romandrà sota la supervisió i gestió total d'Iran durant els propers 30 dies, i una vegada eliminats tots els obstacles, es restablirà la capacitat total de la via fluvial". La responsabilitat sobre l'estret, ha afegit, recau sobre la República Islàmica d'Iran.
"No existeix cap altra part ni Estat involucrat. Això queda totalment clar en el memoràndum d'entesa, i qualsevol intervenció o acció unilateral agreujarà la situació i retardarà la reobertura de l'estret", ha avisat.