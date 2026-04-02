Iran.- Guterres a EUA i Israel: "Ja és hora de posar fi a la guerra"

Europa Press/Contacto/Xie E
MADRID 2 abr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, ha emplaçat aquest dijous als governs dels Estats Units i d'Israel que acabin amb la guerra a l'Iran, insistint en el "immens sofriment humà" i els "devastadors" efectes que està tenint en l'economia després de més d'un mes des que iniciessin els seus atacs contra el país asiàtic.
"El meu missatge és clar per als Estats Units i Israel: ja és hora de posar fi a la guerra que està causant un immens sofriment humà i que ja està provocant conseqüències econòmiques devastadores", ha assenyalat en declaracions a la premsa.
Tot seguit, s'ha dirigit a l'Iran i l'ha instat a deixar "d'atacar als seus veïns".
Guterres ha recordat que el Consell de Seguretat de l'ONU "ha condemnat aquests atacs i ha reafirmat la necessitat de respectar els drets i llibertats de navegació al llarg de les rutes marítimes crítiques, inclòs l'estret d'Ormuz", bloquejat per Teheran en represàlia a una ofensiva que ha provocat ja més de 2.000 morts al seu territori, inclòs el que fou líder suprem, l'aiatol·là Alí Jamenei, durant la primera jornada d'atacs.
"Els conflictes no es resolen per si sols. Es resolen quan els líders trien el diàleg en lloc de la destrucció. Aquesta opció segueix existint i ha de prendre's ara", ha instit el dirigent portuguès.
Les seves paraules arriben quan el conflicte a l'Orient Pròxim entra en el seu segon mes i, en aquest sentit, Guterres ha alertat que "cada dia que aquesta guerra continua, el sofriment humà augmenta, la magnitud de la devastació augmenta, els atacs indiscriminats augmenten, els atacs contra la població civil i les infraestructures civils augmenten, i els perills per al nostre món augmenten".
El secretari general ha advertit a més de que "estem a la vora d'una guerra més àmplia que involucraria tot l'Orient Pròxim, amb repercussions dramàtiques a tot el món", per la qual cosa "l'espiral de mort i destrucció ha de detenir-se".