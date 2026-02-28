Guterres condemna la "escalada militar" a Iran i demana el "cessament immediat de les hostilitats"

Europa Press/Contacto/UN Photo
MADRID 28 febr.
El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha condemnat la "escalada militar", tant pel que fa a l'atac nordamericà-israelià com la resposta iraniana, i ha demanat el "cessament immediat de les hostilitats".
"Condemno l'escalada militar d'avui a Orient Pròxim. L'ús de la força per Estats Units i Israel contra Iran i la posterior resposta d'Iran a la regió soscaven la pau i la seguretat internacionals", ha afirmat Guterres en un comunicat oficial.
Guterres recorda que "tots" els Estats membre de l'ONU "han de respectar les seves obligacions conforme al Dret Internacional, inclosa la Carta de les Nacions Unides". "La Carta prohibeix clarament 'l'amenaça de l'ús de la força contra la integritat territorial o la independència de qualsevol estat o de qualsevol altra manera que no sigui coherent amb les finalitats de les Nacions Unides'", ha explicat.
Per això, demana "el cessament immediat de les hostilitats i la desescalada". No fer-ho podria provocar "un conflicte regional més ampli amb greus conseqüències per als civils i l'estabilitat regional", ha advertit. "Animo ferventment a totes les parts al fet que tornin immediatament a la taula de negociació", ha assenyalat.
Guterres considera que "no hi ha cap alternativa viable a la resolució pacífica dels disensos internacionals" i destaca que la Carta de l'ONU aporta les bases per al manteniment de la pau i seguretat internacionals.