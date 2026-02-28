Kay Nietfeld/dpa-Pool/dpa
MADRID 28 febr. (EUROPA PRESS) -
Els governs de França, Alemanya i Regne Unit han publicat aquest dissabte una declaració conjunta en la qual condemnen els contraatacs iranianes i advoquen per l'estabilitat regional en resposta a l'ofensiva militar llançada pels Estats Units i Israel.
"Condemnem els atacs iranians contra països de la regió en els termes més contundents. L'Iran ha d'abstenir-se d'atacs militars indiscriminats. Instem a la dirigencia iraniana a buscar una solució negociada", han plantejat els tres governs en la seva declaració.
El primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer; el president francès, Emmanuel Macron, i el canceller alemany, Friedrich Merz, han recordat que han instat "reiteradament" al "règim iranià" que posés fi al programa nuclear, limités el seu programa de míssils balístics, s'abstingués de les seves terribles activitats desestabilitzadores a la regió i als nostres països i cessés la terrible violència i la repressió contra el seu propi poble".
"Al final el poble iranià ha de poder decidir el seu futur", han reblat abans de proclamar el seu "compromís" amb l'estabilitat regional i la protecció de la vida dels civils.
La declaració recorda que cap dels tres països ha participat en els atacs, "però estem en estret contacte amb els nostres socis internacionals, inclosos els Estats Units, Israel i altres socis de la regió".