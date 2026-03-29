Fragments d'un míssil iranià derribat inicien un gran incendi en una planta química del sud d'Israel

MADRID 29 març (EUROPA PRESS) -
Bombers israelians treballen per contenir un incendi declarat aquesta tarda en una planta química del sud d'Israel després de l'impacte de fragments d'un míssil iranià derribat i han donat ordre d'allunyament a la població per possible contaminació.
El míssil ha impactat en una fàbrica a la zona industrial de Neot Hovav i provocat la ruptura de les unitats d'emmagatzematge de productes químics empleats per a la fabricació de pesticides.
De moment hi ha constància d'un ferit lleu, segons ha informat el servei d'Emergències israelià.