El fill del sah veu en la mort de Jamenei un pas cap a un futur lliure

MADRID 1 març (EUROPA PRESS) -
El fill gran de l'enderrocat sah d'Iran, Reza Pahlavi, ha celebrat la mort del líder suprem iranià, Alí Jamenei, anunciada pel president nord-americà, Donald Trump, i l'ha presentada com el començament d'una "gran celebració nacional" i un pas cap a un "futur lliure i pròsper", advertint que qualsevol intent de perpetuar el règim "fracassarà" per manca de legitimitat.
"Alí Jamenei, el dèspota sanguinari de la nostra època, assassí de desenes de milers dels fills i filles més valentes d'Iran, ha estat esborrat de la faç de la història. Amb la seva mort, la República Islàmica ha arribat a la seva fi i molt ràpid serà relegada a l'oblit", ha dit en una publicació en xarxes socials.
Pahlavi ha llançat un ultimàtum als cossos i forces de seguretat de l'Estat, així com a l'Exèrcit, als qui ha advertit que "aquesta és la seva última oportunitat d'unir-se a la nació" i "ajudar a garantir la transició estable d'Iran cap a un futur lliure i pròsper".
En la mateixa línia, el primogènit del sah ha afirmat que qualsevol intent de donar continuïtat al règim de Jamenei "està condemnat al fracàs des del principi", doncs el seu eventual substitut no només "no tindrà ni legitimitat ni longevitat", sinó que a més serà assenyalat com a "còmplice dels crims d'aquest règim".
"Aquest pot ser el començament de la nostra gran celebració nacional, però no és el final del camí", ha manifestat, dirigint-se aquesta vegada al poble iranià, al qui ha cridat a prendre els carrers. "Junts, units i ferms, aconseguirem la victòria final i celebrarem la llibertat d'Iran en tota nostra benvolguda pàtria".
El president nord-americà, Donald Trump, havia anunciat poc abans la mort del líder suprem d'Iran en el marc dels atacs llançats per Estats Units a Israel aquest dissabte contra el centre del poder a Teheran en una operació amb l'objectiu declarat de forçar un canvi de règim a Iran.
Segons Trump, l'aiatol·là "no va poder eludir els sofisticats sistemes d'intel·ligència i rastreig" en col·laboració amb Israel. "Ni ell ni els altres líders que han estat assassinats amb ell van poder fer res", ha afirmat sobre l'operació que ha acabat amb la vida de Jamenei, segon líder de la República Islàmica després del fundador, l'aiatol·là Ruholá Jomeini, al qui va substituir.
En paraules del president d'Estats Units "aquesta és la major oportunitat que té el poble iranià de recuperar el seu país" i en una trucada a les forces de seguretat i als membres de la Guàrdia Revolucionària ha assegurat que poden tenir "immunitat" si es rendeixen ara.
Estats Units i Israel han llançat aquest dissabte una ofensiva sorpresa amb centenars de bombardejos contra "ubicacions que suposaven una amenaça imminent", amb el sector militar i nuclear en el focus. Washington ha declarat que l'objectiu de l'ofensiva és "desmantellar l'aparell de seguretat del règim", apuntant a un canvi de règim i la caiguda dels ayatolàs.
Teheran estava negociant amb Estats Units un acord sobre el seu programa nuclear quan Estats Units va atacar per sorpresa aquest dissabte a Iran amb el suport d'Israel. Les autoritats iranianes han denunciat una "agressió militar criminal" que viola els principis de la Carta de Nacions Unides i han llançat atacs en represàlia contra bases militars nord-americana en països del Golf, incloent Aràbia Saudita, Bahrain, Unió dels Emirats Àrabs, Kuwait i Qatar.