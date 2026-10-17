Explota un superpetrolier després de xocar amb una mina naval a l'estret d'Ormuz

Andre M. Chang / Zuma Press / Europa Press
MADRID 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Un superpetrolier, que transportava més de dos milions de barrils de petroli cru, ha col·lisionat aquest dissabte amb una mina i ha provocat una explosió i un greu incendi en l'estret d'Ormuz, segons ha informat la Guàrdia Revolucionària d'Iran a través de de un comunicat recollit per la cadena de televisió pública iraniana, IRIB.
En un intent qualificat com a "il·legal" per Teheran, aquest buc cisterna ha estat acusat d'apagar "tots els seus sistemes de posicionament i radar" per intentar travessar l'estret de manera "enganyosa".
Sense esmentar l'origen del superpetrolier, la Guàrdia Revolucionària ha assegurat que comptava amb el "suport de l'exèrcit nordamericà de contrabandistes i terroristes".
Així, els iranians han volgut recordar que l'estret d'Ormuz "està tancat, i que la conseqüència que els bucs infringeixin les normes iranianes en l'enclavament marítim és que cremaran en el foc de la confiança de l'exèrcit terrorista nordamericà".