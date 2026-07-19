EUA llança nous atacs contra Iran després d'atac a una base nordamericana a Jordània que deixa dos morts

Europa Press/Contacto/Handout/U.S Air - Arxiu
MADRID 19 jul. (EUROPA PRESS) -
Estats Units ha anunciat l'inici d'una nova ronda de bombardejos contra Iran per ordre del president Donald Trump, en una operació que té com a objectiu reduir les capacitats de Teheran per amenaçar el tràfic marítim a l'estret d'Ormuz i respondre a l'atac --atribuït al Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica (CGRI)-- contra militars nordamericans a Jordània, episodi que s'ha saldat amb dues víctimes mortals.
El Comandament Central d'Estats Units (CENTCOM) ha informat que els atacs aeris han començat a les 18.00 hores (hora local de la costa nord-americana) d'aquest dissabte i ha explicat que l'ofensiva busca "degradar encara més la capacitat d'Iran per amenaçar el transport comercial en l'estret d'Ormuz" i "castigar ràpidament a les forces del CGRI que van llançar atacs contra membres del servei nordamericà a Jordània anit".
Unes hores més tard, el mateix Comandament ha donat l'ofensiva d'atacs contra Iran d'aquesta nit --l'octava consecutiva-- per conclosa i ha assegurat que més de 50.000 uniformats nord-americanes continuen desplegats a la regió "en estat de màxima vigilància, concentrats, letals i llests per a l'acció".
"El Comandament Central d'Estats Units (CENTCOM) va completar una altra ronda d'atacs contra Iran el 18 de juliol a les 23.30 (hora de l'est), sota la direcció del Comandant en Cap", ha actualitzat el CENTCOM també a través d'un missatge compartit en xarxes socials.
D'acord amb aquesta segona nota, les forces nordamericanes han atacat durant la nit del dissabte instal·lacions de vigilància costanera i defensa aèria, capacitats marítimes i dipòsits de míssils i drones iranians, "continuant així el debilitament de les capacitats militars d'Iran".
"Els recursos militars nordamericans també han atacat a les forces de la Guàrdia Revolucionària Islàmica que van llançar atacs contra militars nord-americans a Jordània el 17 de juliol", conclou el comunicat.
La nova ofensiva es produeix amb prou feines un dia després que Washington completés una setena nit consecutiva d'atacs contra territori iranià, centrats en objectius militars, en el marc en el marc d'una nova escalada que ha intensificat l'enfrontament directe entre tots dos països.
Les últimes hores del conflicte també han estat marcades per un augment dels atacs contra infraestructures civils, mentre ambdues parts mantenen l'intercanvi de bombardejos i continuen acusant-se mútuament d'agreujar la situació sobre el terreny.
L'anunci de Washington arriba després que dos militars nord-americans morissin i un tercer continuï desaparegut arran de l'ataqui iranià contra una base d'Estats Units a Jordània, un incident que l'Administració nordamericana ha presentat com un dels detonants d'aquesta nova fase de la campanya militar contra Iran.
Per la seva banda, les autoritats iranianes han denunciat aquest dissabte que els atacs nord-americans registrats durant les últimes senas han deixat almenys 50 morts i més de 500 ferits, un balanç la verificació independent del qual no ha estat possible de moment.