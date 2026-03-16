Iran.- EUA eleva a 200 els seus soldats ferits en la guerra amb Iran

MADRID 16 març (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Estats Units ha informat aquest dilluns que 200 soldats han resultat ferits en el marc de la guerra deslligada a Orient Pròxim fa ja més de dues setmanes, després que llancés juntament amb Israel una ofensiva sorpresa contra Iran, que ha respost atacant territori israelià i interessos nord-americans en els veïns del golf Pèrsic.
Així ho ha dit el portaveu del Comandament Central de les Forces Armades nord-americanes (CENTCOM), el capità Tim Hawkins, que ha advertit que deu d'ells presenten diagnòstic "greu" mentre que altres 180 ja ha han reprès les seves funcions.
Les ferides inclouen cremades, traumatismes cranioencefàlics i ferides de metralla, segons recull la cadena nord-americana ABC News citant a Washington.
El cap de l'Estat Major de les Forces Armades d'Estats Units, el general Donen Caine, va assenyalar la setmana passada que la majoria dels atacs que han ferit a tropes nord-americanes han estat perpetrats amb drons iranians d'atac unidireccional.
Set militars del país nord-americà han mort a causa d'atacs d'Iran en resposta als bombardejos d'Estats Units i Israel que van començar el 28 de febrer contra el país asiàtic.