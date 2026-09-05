EUA destrueix tres petroliers iranians en represàlia a un atac contra dos bucs de guerra

MADRID 5 set. (EUROPA PRESS) -
Estats Units ha informat aquest dissabte de la destrucció de tres petroliers que pertanyerien a la Guàrdia Revolucionària iraniana en resposta a un atac contra dos bucs de guerra nordamericans desplegats a la zona de l'estret d'Ormuz.
Les forces nord-americanes han "inutilitzat permanentment" els petroliers de la Guàrdia Revolucionària 'M/T Downy' prop de la costa de la illa de Jarg i 'M/T Stark 1' prop de Jask i han "destruït completament" el petrolier buit 'M/T Kylo', conegut també com 'Noxen', al golf d'Oman amb diversos impactes en "llocs d'importància crítica perquè fos inoperable després de donar ordre a la tripulació d'abandonar la nau".
L'atac és en represàlia al llançament de míssils balístics per part de la Guàrdia Revolucionària contra dos bucs de l'armada nordamericana que patrullaven les aigües regionals. "Un portaavions nordamericà i un destructor de míssils guiats van evitar diversos atacs no provocats d'Iran. Cap personal militar nordamericà va resultar danyat", ha explicat el Comandament Central nordamericà.
Els tres petroliers destruits en represàlia pertanyien a la "xarxa fantasma" d'Iran que serveix per finançar a la Guàrdia Revolucionària, segons el comunicat militar nordamericà, que destaca que els tres vaixells "no tenien mitjans per defensar-se".
"Que el missatge per a la Guàrdia Revolucionària quedi clar: si dispares contra dos dels nostres bucs, t'aplicarem un major cost econòmic i eliminarem tres dels vostres", ha argumentat el comandant del Comandament Central de les Forces Armades nordamericanes, Brad Cooper.
"No vacil·larem en defensar a les forces nordamericanes i, si fos necessari, destruir la limitada i vulnerable flota petroliera d'Iran.