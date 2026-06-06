EUA destrueix quatre drons i sis míssils iranians en nova onada d'atacs al Golf malgrat l'alto el foc

Iran informa d'atacs a petroliers i infraestructura clau nord-americana i amenaça amb el tancament total d'Ormuz
MADRID, 6 juny (EUROPA PRESS) -
Les forces del Comandament Central d'Estats Units (CENTCOM) han destruït aquest divendres sis míssils i quatre drones d'atac unidireccional iranians que anaven dirigits cap a l'estret d'Ormuz i alguns dels països veïns del Golf, abans de bombardejar estacions de radars de vigilància costaneres a Goruk i a la illa de Qeshm, en una nova escalada de tensió a la regió.
"Iran va llançar set míssils balístics cap a Kuwait i Baréin hores després que el CENTCOM derroqués quatre drones d'atac iranians llançats cap a l'estret d'Ormuz. Posteriorment, les forces nordamericanes van atacar les estacions de radar de vigilància costanera iranianes en Goruk i a la illa de Qeshm per defensar-se de nous atacs marítims", ha detallat l'Exèrcit nordamericà en un comunicat difós en xarxes.
D'acord amb el mateix informe, l'únic dels míssils iranians que no ha estat interceptat per les forces nordamericanes no hauria aconseguit el seu objectiu i, fins al moment, no s'han reportat danys a personal nord-americà. "Les afirmacions iranianes sobre danys a la seu de la Cinquena Flota d'EUA en Bahréin són falses", han insistit.
En el que als drons abatuts respecta, el comandament militar nordamericà ha detallat que la intercepció de les aeronaus no tripulades s'ha executat en determinar que representaven una "amenaça immediata" per al tràfic marítim comercial i militar que opera a la zona.
"Fa uns moments, les forces del CENTCOM van derrocar quatre drons d'atac d'un sol sentit iranians que van ser llançats cap a l'Estret d'Ormuz. Els drons d'atac representaven una amenaça immediata per al tràfic marítim regional", publicava moments abans el comandament també a les seves xarxes socials.
El CENTCOM ha emfatitzat que els seus efectius a la regió romanen en estat de màxima alerta i plenament preparats per respondre a qualsevol agressió "injustificada" per part de Teheran "en defensa" de la seguretat marítima internacional.
"Les forces nordamericanes romanen vigilants i preparades per respondre a l'agressió iraniana injustificada en defensa pròpia", ha conclòs.
Aquestes informacions no coincideixen, no obstant això, amb el relat dels fets ofert per la Guàrdia Revolucionària d'Iran, que ha reportat durant la matinada d'aquest dissabte una sèrie de bombardejos amb míssils balístics contra dues bases aèries nordamericanes a Kuwait --entre elles la d'Ali Al Salem-- i contra instal·lacions clau de la Marina nordamericana a Bahréin, en represàlia per atacs previs de Washington contra posicions iranianes en l'estret d'Ormuz.
En un comunicat recollit pels mitjans oficials iranians, el CGRI ha relatat que quatre petroliers "dirigits per" l'Exèrcit nordamericà han estat interceptats, entorn de les 01.30 hores (hora local) mentre intentaven abandonar "il·legalment" l'estret d'Ormuz sense atendre als "repetits advertiments de la Marina del Cos".
"Després de l'avís, un dels petroliers ha estat atacat i detingut, i les altres embarcacions infractores han retrocedit", continua la nota castrense abans d'afegir que, amb prou feines una hora més tard, les forces nord-americanes haurien atacat amb drons una torre de telecomunicacions en Qeshm i una altra en Sirik.
Hauria estat en resposta a aquesta agressió d'Estats Units l'atac de les forces a dues bases aèries nordamericanes a Kuwait i a "instal·lacions importants" de la Marina nordamericana a Bahréin, denunciat prèviament pel CENTCOM.
"Advertim a l'enemic invasor que si aquestes maldats es repeteixen, no ens limitarem a una resposta fitada. Seran responsables de les conseqüències del tancament total de l'estret d'Ormuz per a la sortida del seu petroli i gas", ha conclòs la Guàrdia Revolucionària.
Aquestes accions es produeixen en un moment de gran tensió, coincidint amb les complexes i tibants negociacions que Washington i Teheran mantenen a la recerca d'un possible acord de pau, i que dificulten encara més el diàleg entre ambdues nacions.