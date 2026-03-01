Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S Navy
MADRID 1 març (EUROPA PRESS -
L'Exèrcit d'Estats Units ha informat aquest diumenge que tres militars han mort i cinc es troben ferits greus des del començament de la seva operació combinada amb Israel contra Iran.
El balanç, que abasta des del dissabte fins a les 15.30 d'aquest diumenge, hora peninsular a Espanya i Balears, detalla un nombre no concretat de "diversos ferits lleus" per "commocions o dany per metralla" que podran rebre l'alta en breu i incorporar-se al desplegament.
El Comandament Central de l'Exèrcit d'EUA no dona més informació ni sobre les seves identitats ni sobre el lloc on han estat ferits al marge de confirmar que tots ells formaven part de l'anomenada Operació Fúria Èpica contra Iran.
Iran, cal recordar, ha respost als atacs contra el país amb bombardejos en bases nordamericanes a la regió, com el Kurdistan iraquià, Bahréin o Emirats.