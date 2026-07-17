Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact
MADRID 17 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Estats Units ha confirmat aquest divendres una nova ronda de bombardejos contra Iran en la setena nit consecutiva d'atacs, confirmant l'escalada militar de les últimes jornades i quan l'acord signat entre Washington i Teheran s'ha convertit en paper mullat per les accions de tots dos.
En un missatge en xarxes socials, el Comandament Central de l'Exèrcit nord-americà (CENTCOM) ha informat de l'inici d'una una sèrie d'atacs contra Iran, recalcant que es compleix una setmana d'atacs continuats.
"Els atacs tenen com a objectiu seguir minvant les capacitats militars iranianes, seguint les instruccions del comandant en cap", ha detallat, en referència al president d'Estats Units, Donald Trump, que ha tornat a elevar el to contra Iran incidint que atacarà infraestructruas crítiques fins que Teheran s'avingui a negociar.
Aquesta nova onada d'atacs arriba quan Estats Units i Iran venen intercanviat bombardejos, que al país centreasiàtic deixen més de 40 civils morts mentre que Teheran ha respost amb ofensives contra bases militars nord-americanes en Bahrein, Kuwait i Qatar.
BLOQUEIG D'ORMUZ
Washington, que ha reprès el bloqueig naval a l'estret d'Ormuz com a mesura de pressió, ha incidit que les seves forces a la zona han "desviat" quatre bucs comercials, "desactivat" un i "abordat" un altre, en compliment amb el tancament perimetral de l'estret.
"Les forces nord-americanes romanen vigilants mentre apliquen estrictament el bloqueig naval contra Iran", ha informat el CENTCOM sobre el balanç després dels primers tres dies de la represa del bloqueig als ports i bucs iranians.