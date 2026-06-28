EUA ataca la costa iraniana d'Ormuz i Iran respon contres les seves bases a Bahréin i Kuwait

MADRID 28 juny (EUROPA PRESS) -
Les forces del Comandament Central d'Estats Units (CENTCOM) han confirmat aquest dissabte que les seves forces aèries han atacat posicions estratègiques iranianes en resposta a la "contínua agressió" de Teheran "contra el transport marítim comercial", la qual ha respost hores després amb atacs dirigits contra les bases nordamericanes a Bahréin i Kuwait.
"Les forces del CENTCOM van llançar avui atacs en resposta directa a la contínua agressió iraniana contra el transport marítim comercial. Avions militars nordamericans van atacar infraestructura de vigilància militar iraniana, sistemes de comunicació, emplaçaments de defensa aèria, instal·lacions d'emmagatzematge de drons i sistemes de llançament de mines", han declarat en un comunicat a les seves xarxes socials.
Les forces militars d'Estats Units han advertit que aquestes accions són una resposta directa als atacs perpetrats per Iran contra un buc comercial amb bandera de Singapur, que creuava l'estret d'Ormuz dijous passat, i contra un navili panameny en aquesta mateixa via la passada nit.
"Iran va tenir l'oportunitat de respectar l'acord d'alto el foc, però va optar per no fer-ho quan les seves forces van llançar un dron d'atac unidireccional", resa el comunicat.
Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària d'Iran ha respost durant les 02.00 i 03.00 hora local (00.30 i 01.30 hora peninsular)del diumenge amb atacs de míssils i drons contra les bases nordamericanes a Kuwait i Bahréin, destruint vuit instal·lacions.
"Durant una operació conjunta amb míssils i drons duta a terme entre les 2 i les 3 de la matinada d'avui han destruït vuit instal·lacions clau de l'exèrcit nordamericà, assassí de nens, a la base d'Ali Al-Salem, a Kuwait, i en la Cinquena Flota, en el port de Salman, a Baréin, i han respost de forma contundent a les recents agressions d'Estats Units", ha matisat el braç armat.
La Guàrdia Revolucionària ha insistit que "actuarà amb major fermesa que abans" i que "qualsevol possible agressió rebrà una resposta contundent".
Segons han informat mitjans iranians, diversos projectils han impactat en la nit del dissabte al diumenge a la regió de Sirik i a la regió de Qeshm, a la part iraniana de l'estret d'Ormuz.
En concret s'han escoltat diverses explosions en la localiad de Taherui, segons recull la televisió pública iraniana IRIB. Aquest mitjà assegura citant "una font militar informada" que les explosions provenen de l'impacte de diversos projectils contra una torre de comunicacions.
IRIB informa també de diversos impactes a Masan, a la regió de Qeshm, una illa situada a la costa iraniana, molt prop de l'estratègic port de Bandar Abbas.
Per la seva banda, el portal nordamericà Axios ha informat citant fonts nordamericanes que aquest atac és en represàlia per l'impacte d'un projectil contra un petrolier en el matí del dissabte.
Aquest dissabte el Centre d'Operacions de Comerç Marítim de Regne Unit (UKMTO, per les seves sigles en anglès), dependent del Ministeri de Defensa britànic, ha informat de l'impacte d'un projectil contra un petrolier a la zona de l'estret d'Ormuz.
L'armador del buc, que no ha estat identificat, ha informat a les 08.00 hores d'aquest dissabte d'aquest incident, en el qual "un projectil no identificat" ha causat "danys al pont". "Tota la tripulació està fora de perill. No s'ha informat de cap dany mediambiental fins al moment", ha indicat la UKMTO en el seu comunicat.
L'organisme britànic ha recomanat als bucs que transitin amb "cautela" per la zona i els ha emplaçat a "informar de qualsevol activitat sospitosa". A més, ha elevat el nivell d'amenaça a "substancial" i ha advertit de la presència de bucs de guerra que treballen en el desminat de l'estret.