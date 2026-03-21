EUA assegura que ha "afeblit" el control d'Iran sobre Ormuz després del seu atac a la costa iraniana

MADRID 21 març (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Estats Units ha afirmat que la capacitat d'Iran per amenaçar el tràfic marítim en l'estret d'Ormuz s'ha vist "afeblida" després de la destrucció d'una instal·lació en la costa iraniana a principis d'aquesta setmana.
L'almirall Brad Cooper, cap del Comandament Central d'Estats Units (CENTCOM), ha recordat que l'Exèrcit nordamericà va llançar diverses bombes de dues tones sobre una instal·lació subterrània situada en la costa iraniana. La instal·lació s'utilitzava per emmagatzemar equips, inclosos míssils de creuer antibuc i llançadors mòbils de míssils, ha explicat
"La capacitat d'Iran per amenaçar la llibertat de navegació a l'estret d'Ormuz i els seus voltants s'ha vist afeblida, i no cessarem en la nostra obstinació per aconseguir aquests objectius", ha declarat l'almirall Cooper en un video publicat en xarxes socials.
Cooper ha informat també que l'Exèrcit ha destruït emplaçaments de suport a la intel·ligència iraniana i repetidors de radar de míssils utilitzats per vigilar el moviment dels bucs.
La Guàrdia Revolucionària d'Iran ha reivindicat durant els últims dies diversos atacs contra bucs en l'estret d'Ormuz, en el marc de la seva resposta a la citada ofensiva contra el país asiàtic, que ha atacat a més territori israelià i interessos nordamericans a Orient Pròxim, incloses bases militars.
Les autoritats d'Iran han confirmat en el seu últim balanç més de 1.200 morts per l'ofensiva d'Israel i Estats Units, si bé l'organització no governamental Human Rights Activists in Iran, amb seu a Estats Units, va elevar el diumenge a més de 3.000 els morts, en la seva majoria civils.